Serie D al via, come cambia la viabilità in zona stadio

TERMOLI. Con l’avvio della stagione calcistica 2025/2026, il Comune di Termoli ha varato l’ordinanza n. 285 per disciplinare la viabilità nei pressi dello Stadio “Gino Cannarsa” durante le giornate di gara dell’Asd Calcio Termoli 1920, impegnata nel Campionato Nazionale Serie D – Girone F.

L’obiettivo è garantire sicurezza, ordine pubblico e una gestione efficiente dei flussi veicolari e pedonali, in risposta alle disposizioni della questura di Campobasso. Nei giorni di partita, a partire dalle ore 12:00, saranno attivi divieti di sosta con rimozione forzata in via dello Stadio (lato sud e ovest), via del Nuoto, via dello Sport, via dei Campioni, via dei Primati, via della Scherma e via del Discobolo. Dalle ore 13 scatterà anche il divieto di circolazione per tutti i veicoli non autorizzati in via dello Stadio e nelle traverse limitrofe.

Per agevolare l’afflusso dei tifosi, sono state individuate aree di parcheggio dedicate: i sostenitori locali potranno usufruire del piazzale antistante lo stadio, dell’area cimitero, dell’ex via Vespucci e di Piazza Papa Giovanni Paolo II, mentre i tifosi ospiti avranno accesso al lato tribuna ospiti di via dello Stadio e a un tratto riservato di Via dei Campioni. La segnaletica verticale sarà installata almeno 48 ore prima di ogni evento sportivo, e la rimozione dei veicoli in sosta vietata sarà effettuata secondo quanto previsto dal Codice della Strada.

L’ordinanza rappresenta un tassello fondamentale per garantire lo svolgimento sicuro e ordinato degli eventi sportivi, tutelando residenti, tifosi e automobilisti in una zona nevralgica della città.