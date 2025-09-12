Si parte con l’installazione dei nuovi campi boe alle Tremiti

ISOLE TREMITI. Alle Isole Tremiti sono ufficialmente iniziati i lavori per l’installazione dei nuovi campi boe ad uso ormeggio, un intervento strategico promosso dall’Ente Parco Nazionale del Gargano e affidato alla società Prisma S.r.l., con l’obiettivo di tutelare l’ambiente marino e regolamentare l’ancoraggio delle imbarcazioni da diporto. L’ordinanza n. 050/2025 stabilisce che le operazioni si svolgeranno dal 12 settembre al 31 ottobre 2025, coinvolgendo diverse aree dell’arcipelago, tra cui Capraia, San Domino, Grotta Pagliai e Scoglio dell’Elefante.

I lavori prevedono la realizzazione e l’ampliamento di campi boe con gavitelli destinati a imbarcazioni di varie dimensioni (fino a 8, 12, 15 e 20 metri), con l’intento di evitare l’impatto dell’ancoraggio diretto sui fondali, spesso ricchi di biodiversità. Durante il periodo di intervento, sarà interdetto l’accesso, il transito, la sosta e l’ancoraggio nei tratti di mare interessati, con un raggio di sicurezza di almeno 150 metri. Le uniche deroghe sono previste per le unità navali della società esecutrice e per i mezzi delle autorità marittime e di polizia. Le imbarcazioni in transito dovranno mantenere velocità ridotta e distanza di sicurezza per non interferire con le operazioni subacquee.

La Prisma S.r.l. è tenuta a operare in condizioni meteo favorevoli e in orario diurno, mantenere il contatto radio sul canale VHF 16, segnalare ogni attività alla Capitaneria di Porto di Termoli e adottare tutte le misure necessarie per prevenire inquinamenti e danni ambientali. In caso di ritrovamenti archeologici o situazioni di emergenza, è previsto l’obbligo di comunicazione immediata alle autorità competenti.

Questo intervento rappresenta un passo importante verso una gestione sostenibile del turismo nautico, conciliando la fruizione del mare con la conservazione degli ecosistemi marini delle Isole Tremiti, patrimonio naturale di straordinaria bellezza e fragilità.