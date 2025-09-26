SiAmo Campomarino, mozione per la pace e contro il genocidio in Palestina

CAMPOMARINO. In tutta la Penisola si moltiplicano le iniziative a sostegno della pace, o per meglio dire, della fine dell’aggressione israeliana nei confronti del popolo palestinese. Altrettanto numerose sono le deliberazioni dei consigli comunali tese alla condanna delle aggressioni e al riconoscimento dello Stato palestinese.
Afferma il consigliere comunale Marialuisa Di Labbio: «La proposta potrebbe essere liquidata come una mera iniziativa demagogica e senza alcuna ricaduta concreta. Al contrario, ogni deliberazione consiliare è un messaggio che giunge alle autorità governative italiane».
«La condanna del genocidio che Israele perpetra contro i palestinesi non può essere un’azione mediata e condizionata, come vorrebbe il nostro Capo del Governo- prosegue- Resta una costante la condanna dell’attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre 2023».
A tal proposito, l’articolato dispositivo della mozione, presentata da Di Labbio lo scorso 22 settembre e che si auspica venga approvata con consenso unanime, affronta i punti salienti affinché uno Stato possa definirsi tale, in equilibrio e autonomia rispetto ad altri Stati.
Nello specifico la mozione chiede di:
- Condannare con fermezza il genocidio che Israele sta commettendo contro la popolazione palestinese nella Striscia di Gaza ed in Cisgiordania, a seguito dell’attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre 2023.
- Sostenere ogni iniziativa diplomatica, nazionale e internazionale, volta a ottenere un cessate il fuoco immediato, la protezione dei civili, la liberazione degli ostaggi, l’accesso illimitato e continuativo degli aiuti umanitari e l’evacuazione dei pazienti.
- Riconoscere la Palestina quale Stato democratico e sovrano entro i confini del 1967, con Gerusalemme quale capitale condivisa, riaffermando con forza la prospettiva dei “due popoli, due Stati”, riconoscendo allo Stato palestinese il pieno controllo del suo territorio e dei suoi confini, la gestione autonoma dei prelievi fiscali e della sua Banca Centrale, il diritto a costituire apparati militari e di intelligence.
- Sospendere l’Accordo di associazione UE-Israele, per violazione dell’art. 2 dello stesso, relativo al rispetto dei diritti umani e dei principi democratici.
- Sostenere l’adozione di sanzioni personali nei confronti del Governo israeliano per la sistematica violazione del diritto internazionale.
- Sostenere e farsi promotore di iniziative finalizzate a sospendere le forniture di armamenti a Israele, nel rispetto della posizione comune (2008/944/PESC) sulle esportazioni di armi e del Trattato sul commercio di armi (ATT) dell’ONU.
- Non avviare progetti, collaborazioni o relazioni istituzionali con il Governo israeliano in carica e soggetti a esso riconducibili, fino a cessazione delle gravi violazioni, a sostegno del cessate il fuoco e del ripristino di condizioni di vita dignitose per la popolazione palestinese.
- Inviare copia della presente mozione alla Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro degli Esteri, al Presidente dell’ANCI, al Presidente della Regione Molise e al Presidente della Provincia di Campobasso, chiedendo che si impegnino, ciascuno entro le proprie competenze, all’adozione dei provvedimenti indicati nella presente mozione.