venerdì 26 Settembre 2025
SiAmo Campomarino, mozione per la pace e contro il genocidio in Palestina

CAMPOMARINO. In tutta la Penisola si moltiplicano le iniziative a sostegno della pace, o per meglio dire, della fine dell’aggressione israeliana nei confronti del popolo palestinese. Altrettanto numerose sono le deliberazioni dei consigli comunali tese alla condanna delle aggressioni e al riconoscimento dello Stato palestinese.

Afferma il consigliere comunale Marialuisa Di Labbio: «La proposta potrebbe essere liquidata come una mera iniziativa demagogica e senza alcuna ricaduta concreta. Al contrario, ogni deliberazione consiliare è un messaggio che giunge alle autorità governative italiane».

«La condanna del genocidio che Israele perpetra contro i palestinesi non può essere un’azione mediata e condizionata, come vorrebbe il nostro Capo del Governo- prosegue- Resta una costante la condanna dell’attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre 2023».

A tal proposito, l’articolato dispositivo della mozione, presentata da Di Labbio lo scorso 22 settembre e che si auspica venga approvata con consenso unanime, affronta i punti salienti affinché uno Stato possa definirsi tale, in equilibrio e autonomia rispetto ad altri Stati.

Nello specifico la mozione chiede di:

  1. Condannare con fermezza il genocidio che Israele sta commettendo contro la popolazione palestinese nella Striscia di Gaza ed in Cisgiordania, a seguito dell’attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre 2023.
  2. Sostenere ogni iniziativa diplomatica, nazionale e internazionale, volta a ottenere un cessate il fuoco immediato, la protezione dei civili, la liberazione degli ostaggi, l’accesso illimitato e continuativo degli aiuti umanitari e l’evacuazione dei pazienti.
  3. Riconoscere la Palestina quale Stato democratico e sovrano entro i confini del 1967, con Gerusalemme quale capitale condivisa, riaffermando con forza la prospettiva dei “due popoli, due Stati”, riconoscendo allo Stato palestinese il pieno controllo del suo territorio e dei suoi confini, la gestione autonoma dei prelievi fiscali e della sua Banca Centrale, il diritto a costituire apparati militari e di intelligence.
  4. Sospendere l’Accordo di associazione UE-Israele, per violazione dell’art. 2 dello stesso, relativo al rispetto dei diritti umani e dei principi democratici.
  5. Sostenere l’adozione di sanzioni personali nei confronti del Governo israeliano per la sistematica violazione del diritto internazionale.
  6. Sostenere e farsi promotore di iniziative finalizzate a sospendere le forniture di armamenti a Israele, nel rispetto della posizione comune (2008/944/PESC) sulle esportazioni di armi e del Trattato sul commercio di armi (ATT) dell’ONU.
  7. Non avviare progetti, collaborazioni o relazioni istituzionali con il Governo israeliano in carica e soggetti a esso riconducibili, fino a cessazione delle gravi violazioni, a sostegno del cessate il fuoco e del ripristino di condizioni di vita dignitose per la popolazione palestinese.
  8. Inviare copia della presente mozione alla Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro degli Esteri, al Presidente dell’ANCI, al Presidente della Regione Molise e al Presidente della Provincia di Campobasso, chiedendo che si impegnino, ciascuno entro le proprie competenze, all’adozione dei provvedimenti indicati nella presente mozione.