SìAmo Campomarino: una commissione per il nuovo appalto della raccolta rifiuti

CAMPOMARINO. Si avvicina la scadenza del contratto di appalto per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani (Rsu) nel Comune di Campomarino, attualmente affidato tramite l’Unione dei Comuni del Basso Biferno. Con l’uscita da tale Unione, decisa dalla precedente amministrazione guidata da Silvestri, gli uffici comunali saranno chiamati a redigere un nuovo bando autonomo e il relativo contratto d’appalto.

In vista di questa importante scadenza, il gruppo consiliare SìAmo Campomarino ha presentato una mozione ai sensi dell’art. 22 del Regolamento Comunale, chiedendo l’istituzione di una Commissione Consiliare permanente, come previsto dall’art. 38 dello Statuto Comunale. L’obiettivo è chiaro: garantire un percorso condiviso e trasparente nella definizione delle linee guida del nuovo servizio, che sarà messo a gara nel 2026.

Un servizio centrale per residenti e turisti

La qualità del servizio di raccolta rifiuti è da tempo al centro delle attenzioni della cittadinanza, in particolare dei residenti stabili e dei numerosi proprietari di seconde case e turisti che affollano il lido di Campomarino già dalle festività pasquali. Secondo il gruppo consiliare, negli ultimi dieci anni si è registrato un progressivo calo della qualità del servizio, rendendo urgente una revisione strutturale e una progettazione più moderna ed efficiente.

“La particolare tipologia del territorio comunale, l’importo posto a base di gara, la durata dell’appalto e la sua centralità tra i servizi resi ai cittadini – si legge nel comunicato – impongono scelte importanti, da ragionare e condividere tra tutti gli amministratori”.

La proposta: una commissione consiliare paritetica

Durante l’ultimo consiglio comunale, l’assessore all’ambiente Sabatini ha manifestato disponibilità a coinvolgere l’intero Consiglio nella definizione degli indirizzi politici che guideranno la predisposizione del bando. Il gruppo SìAmo Campomarino propone quindi di formalizzare questo coinvolgimento attraverso una Commissione consiliare permanente, composta in modo paritetico da consiglieri di maggioranza e minoranza.

La consigliera Marialuisa Di Labbio, promotrice della mozione presentata il 27 agosto, sottolinea: “L’istituzione di una Commissione che valuti e rediga le linee guida del bando, con la partecipazione di tutte le forze politiche, è il modo più trasparente per lavorare collegialmente, pur nelle rispettive appartenenze, a un servizio che può diventare un vero progetto di valore per Campomarino.”

Di Labbio ha annunciato che chiederà al Consiglio di votare la mozione, che impegna l’Amministrazione a definire regolamento, composizione, poteri e oggetto della Commissione.