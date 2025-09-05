Sicurezza scolastica: in Molise 16 istituti non in regola

CAMPOBASSO. Secondo il dossier “Edilizia scolastica” di Tuttoscuola, basato sui dati 2023-2024 del Ministero dell’Istruzione e del Merito, in Molise risultano 16 scuole su 289 (5,5%) completamente prive delle cinque certificazioni obbligatorie di sicurezza: Certificato di agibilità, Certificato di prevenzione incendi, Certificato di omologazione della caldaia termica, Piano di evacuazione e Documento di valutazione dei rischi.
A livello nazionale, la situazione è preoccupante: oltre 36.000 edifici scolastici (circa il 90%) non dispongono di una o più certificazioni obbligatorie. In particolare, 3.588 scuole (9%) risultano totalmente prive di certificazioni, mettendo a rischio la sicurezza di circa 700.000 tra studenti e personale scolastico.
In Molise, tuttavia, la situazione è relativamente migliore rispetto ad altre regioni meridionali. La percentuale di scuole senza certificazioni è inferiore alla media nazionale del 9%, indicando un impegno maggiore nella messa in sicurezza degli edifici scolastici.
Questi dati evidenziano la necessità di interventi urgenti per garantire la sicurezza degli ambienti scolastici e proteggere la comunità educativa.