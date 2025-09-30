Sindaco e maggioranza disertano il Consiglio, in disaccordo con la convocazione sulle Carresi

SAN MARTINO IN PENSILIS. Il sindaco di San Martino in Pensilis, Giovanni Di Matteo, assieme alla maggioranza, rende noto al presidente del Consiglio comunale, Fabio Verlengia, di non recarsi in aula, su una delle argomentazioni più scottanti, quella delle Carresi.

«Egregio Presidente, Care cittadine e cittadini, il nostro gruppo di maggioranza consiliare ha deciso di non partecipare alla convocazione del Consiglio comunale del 30 settembre 2025 e pertanto annuncia la propria assenza.

Il tema posto all’ordine del giorno, quello della Carrese, così come formulato dai richiedenti, non è stato da noi condiviso in ordine alla necessità e alla opportunità, tantomeno sotto il profilo temporale, e, chiaramente, si presterebbe a un inasprimento delle polemiche e delle divisioni già troppo acuite. Queste, se portate impropriamente in seno al Consiglio Comunale, avrebbero una risonanza ancora maggiore e una finalità opposta all’interesse della tutela della nostra tradizione e della coesione della nostra comunità.

Nelle settimane passate i gruppi di minoranza hanno presentato una interrogazione al Sindaco in cui ponevano tutta una serie di domande alle quali il Sindaco non si è sottratto rispondendo puntualmente ed elencando con chiarezza i passaggi che hanno preceduto e seguito i provvedimenti fin qui assunti. Riteniamo sia opportuno portare a conoscenza della cittadinanza soltanto questi atti, l’interrogazione della minoranza e la risposta del Sindaco. Questi evidenziano, da una parte, il tenore della polemica e i presupposti che questa genera – quasi a desiderare un “cupio dissolvi” – dall’altra, la compostezza e la linearità dei comportamenti dei rappresentanti delle istituzioni chiamati a gestire situazioni di una notevole complessità che coinvolgono sentimenti profondi di appartenenza legati alla tradizione, sentimenti che hanno rappresentato e rappresentano un valore per la nostra comunità che non possono divenire motivo di perdurante divisione e rancore.

Crediamo che la nostra decisione sia una scelta consapevole e responsabile, un sacrificio necessario per il bene comune e un segnale chiaro a tutti, ai cittadini, ai consiglieri comunali e alle associazioni dei carri: il segnale che ognuno, nel proprio fondamentale ruolo, è chiamato all’impegno nell’interesse dell’intera comunità e che nessuna discussione è possibile se viene meno il rispetto dell’interlocutore. Quindi, con queste premesse, pensiamo che il dialogo non solo sia auspicabile ma necessario e lavoreremo a creare le condizioni perché questo avvenga nella massima condivisione possibile.

Siamo un paese fortunato, con storia e tradizioni straordinarie che vengono da lontano, molto lontano. Le istituzioni che lo rappresentano sono impegnate nella sfida dei nostri tempi: la sopravvivenza e il rilancio verso la modernità. Questo sforzo deve avere come presupposto il senso di comunità, una sola comunità, le ragioni comuni di crescita e sviluppo in armonia e condivisione, piuttosto che sterili personalismi e divisioni tossiche».