Sinergie solidali: Vigili del fuoco volontari donano all’Avis

TERMOLI. Sinergie tra associazioni, quelle virtuose sul territorio. Oggi, presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale San Timoteo di Termoli, i Volontari dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari del Molise – sede di Termoli – hanno risposto a un importante appello fatto dall’Avis per la raccolta di plasma e sangue.

Fieri con le loro divise blu, il gruppo di dieci volontari, guidato dal presidente Alessandro Principi, ha risposto all’appello con tempestività e in massa.

I volontari vigili, di ogni età, operano con grande senso civico e affetto verso la nostra comunità e, nel corso dell’anno, oltre a intervenire nel domare le fiamme in collaborazione con le strutture operative nazionali dei Vigili del fuoco, altri Corpi dello Stato e della Protezione Civile, effettuano anche altre attività solidali come partecipare alle diverse campagne di donazione sangue.

Infatti, il gruppo di volontari che abbiamo incontrato oggi partecipa con assiduità a questo tipo di attività, con cadenza trimestrale alla donazione di sangue e ogni 15 giorni esegue la donazione del plasma. Un impegno costante che dà sicuramente lustro alle loro attività per il sociale.



Nel gruppo dei volontari, impegnati attivamente nella donazione di sangue, vi sono alcuni veterani che hanno raggiunto l’importante traguardo delle 200 donazioni.

Questa raccolta è testimonianza di grande senso civico, che è garanzia di aiuto, di soccorso e di assistenza alla comunità in caso di calamità, ma anche di altruismo e amore per il prossimo.

I compiti che l’associazione svolge con continuità sono diversi: infatti, quest’estate hanno dato sicurezza e assistenza alle varie manifestazioni e spettacoli, oltre al massiccio impegno che hanno profuso durante la campagna antincendi boschivi che volge al termine.

Il gruppo termolese conta un numero importante di associati: ben 40 sono i Volontari Vigili operativi.

In questi giorni è aperta la nuova campagna di arruolamento per diventare Volontari Vigili del Fuoco in Molise: dopo la formazione di base e l’addestramento specialistico, si diventa praticamente operativi.

L’Associazione dei Vigili del Fuoco Volontari Molise è presente sul nostro territorio e ha la sua sede operativa a Termoli, sul fondovalle Sinarca.

I Vigili del fuoco Volontari, anche oggi, hanno dimostrato di essere sempre presenti, come ogniqualvolta gli viene richiesto il proprio contributo.

Giuseppe Alabastro