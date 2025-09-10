Sistema idrico, Sabusco: «Da oggi l’acqua è una risorsa da governare»

CAMPOBASSO. Il Molise mette finalmente al riparo il suo sistema idrico. Dopo anni di tensioni e contenziosi, ieri è stato firmato l’accordo storico tra Grim S.c.a.r.l. e Molise Acque, che chiude una vertenza da circa 24 milioni di euro e garantisce stabilità a una delle infrastrutture più vitali della regione.

Il patto prevede un piano di rientro sostenibile per Grim, con pagamenti scaglionati fino al 2026. In cambio, Molise Acque rinuncia a interessi, spese e cause pendenti, archiviando una disputa che aveva già prodotto decreti ingiuntivi e alimentato lo spettro del collasso del sistema.

Ma non è solo questione di bilanci. Con questa firma, il Molise si assicura la continuità di un servizio essenziale: oltre 2.000 chilometri di condotte, 250 serbatoi e 35 centrali di sollevamento che portano acqua a mezzo milione di persone, famiglie, imprese e campi agricoli in tre regioni.

Il consigliere regionale Massimo Sabusco parla di «risultato politico e istituzionale di portata storica»: «Non è un semplice accordo economico, ma una scelta di responsabilità. Abbiamo evitato rischi importanti e restituito fiducia alle famiglie, alla produttività agricola e alla competitività industriale. Oggi il Molise volta pagina».

L’intesa chiarisce i ruoli: Grim continuerà a gestire il Servizio Idrico Integrato, Molise Acque rimane fornitore all’ingrosso. Due funzioni distinte che ora potranno operare in un quadro finalmente stabile, trasparente e coordinato.

«Questo – aggiunge Sabusco – non è un punto di arrivo, ma l’inizio di una stagione nuova. Vigileremo perché ogni impegno venga rispettato. La credibilità delle istituzioni passa dalla capacità di garantire servizi essenziali. L’acqua è e resterà patrimonio sicuro di tutti».

L’accordo del 9 settembre diventa così l’inizio di un nuovo corso amministrativo. La governance dell’acqua esce rafforzata, con ruoli definiti, rapporti più ordinati e una prospettiva di stabilità che mancava da anni.

Come ha concluso Sabusco: «Questo accordo segna il confine tra il passato e il futuro. Da oggi l’acqua non è più un problema da gestire, ma una risorsa da governare. La politica ha il dovere di dimostrare, con i fatti, che il Molise è in grado di garantire stabilità e sviluppo a partire dal suo bene più essenziale».