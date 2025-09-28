Solidarietà e memoria: accolti in Cattedrale gli ex allievi agenti di Polizia del corso ’83-84′

TERMOLI. La celebrazione eucaristica celebrata oggi in cattedrale da monsignor Gabriele Mascilongo, ha portato con sé un duplice messaggio: quello universale del Vangelo, che richiama alla carità e alla solidarietà, e quello più intimo di un raduno che custodisce la memoria di un impegno condiviso.

La Liturgia ha risuonato forte nella Cattedrale di Termoli, con il passo evangelico della parabola del ricco e del povero Lazzaro, che ammonisce i fedeli sull’urgenza di accorgersi dei bisogni altrui. “Non possiamo vivere chiusi nel nostro benessere – ha ricordato l’omelia – mentre accanto a noi c’è chi soffre. Il Vangelo ci chiede di essere testimoni di benevolenza verso tutti, soprattutto verso chi ha più bisogno, escludendo ogni forma di egoismo.”

Un messaggio che si inserisce in un tempo in cui il mondo è attraversato da divisioni e conflitti, e che diventa appello a coltivare gesti concreti di solidarietà, di attenzione reciproca e di impegno civile.

Un raduno di memoria e amicizia

Il rito domenicale ha avuto quest’anno un sapore particolare: tra i banchi della Cattedrale era presente un nutrito gruppo di ex frequentatori dell’88° Corso per Allievi Agenti della Polizia di Stato, svoltosi a Trieste tra il novembre 1983 e il maggio 1984.

A quarantadue anni di distanza, quegli uomini si sono ritrovati non solo per rivedersi, ma per testimoniare la forza di legami che non sono mai svaniti. La loro presenza è stata accolta con gioia dalla comunità, che ha espresso gratitudine per l’impegno profuso negli anni da ciascuno di loro al servizio della sicurezza collettiva.

“La comunità civile deve essere grata al vostro servizio – è stato sottolineato durante la celebrazione – perché avete tutelato la sicurezza di ogni persona e perseguito, con sacrificio e dedizione, la garanzia dei diritti umani.”

L’omaggio a San Michele e ai colleghi assenti

Nel corso della Liturgia è stata innalzata anche una preghiera a San Michele Arcangelo, patrono e protettore della Polizia di Stato, perché la Patria “abbia sempre uomini e donne chiamati ad assicurare tra i cittadini concordia, onestà e pace, alimentando lo spirito di umana fraternità.”

Il pensiero è andato anche a chi non ha potuto prendere parte all’incontro e ai colleghi che “non sono fisicamente in mezzo a noi, ma restano presenti nella memoria e nell’affetto di ciascuno.”

La missione di chi indossa la divisa, si è ricordato, non si esaurisce con la fine del servizio attivo: i valori di legalità, solidarietà e dedizione alla comunità restano impressi come una vocazione che accompagna tutta la vita.

Un incontro semplice, autentico

Alle 10.30, la Cattedrale di Termoli ha ospitato un momento di raccoglimento e di saluto ufficiale. Monsignor Gabriele Mascilongo ha rivolto parole di benedizione e riconoscenza agli ex allievi, richiamando il valore del servizio e la bellezza della fraternità che nasce da una missione comune.

L’iniziativa, nata in forma spontanea e informale, non ha previsto inviti solenni né cerimonie ufficiali. A fare da “convocazione” è bastato un cartoncino che richiamava al pranzo fraterno, in linea con quello spirito di sobrietà che da sempre caratterizza il Corpo.

Alla giornata ha preso parte anche una delegazione dell’Organizzazione di Volontariato della Polizia di Stato di Campobasso, a testimonianza del legame tra generazioni diverse di servitori dello Stato e della continuità di un impegno che va oltre la carriera e oltre la divisa.

Carità e servizio: due volti della stessa vocazione

L’incontro tra il messaggio spirituale del Vangelo e il raduno dell’88° corso ha reso la domenica un momento di particolare intensità. Da un lato, la chiamata a non restare indifferenti davanti alle ferite del mondo; dall’altro, l’esempio di uomini che hanno fatto della protezione dei cittadini e della difesa della legalità il loro compito quotidiano.

“Riconosciamo umilmente i nostri peccati ed invochiamo la misericordia di Dio” – è stata l’invocazione che ha accompagnato la preparazione alla Liturgia. Un atto che unisce comunità e singoli, credenti e servitori dello Stato, nella consapevolezza che la pace e la giustizia nascono dalla conversione del cuore e dalla disponibilità a mettersi al servizio degli altri.

Così la XXVI Domenica del Tempo Ordinario non è stata solo celebrazione liturgica, ma anche occasione di memoria viva: un ponte tra fede e servizio, tra comunità e istituzioni, tra il Vangelo della carità e la concretezza di chi ha scelto di proteggere la collettività.

In un tempo che rischia di smarrire i valori essenziali, la giornata ha ricordato che il senso più autentico della vita cristiana e civile sta nella solidarietà, nella fraternità e nel prendersi cura dell’altro.

Al termine della funzione religiosa, prima della foto di rito, Salvatore Augelli e Massimo Bisconti, entrambi sostituti commissari in pensione, hanno letto le preghiere di San Michele e del poliziotto.

Emanuele Bracone