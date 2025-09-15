«Solo insieme possiamo costruire un’educazione inclusiva»

TERMOLI. «La prima campanella dell’anno è un’emozione che risuona forte nei cuori di tutti: studenti, insegnanti, personale e famiglie. È un suono che segna l’inizio di una nuova avventura, di un percorso fatto di scoperte, crescita e sogni da realizzare». Così Hanen Gzaiel, presidente associazione Salam Aps.

«A nome dell’associazione Salam Aps, desidero porgere un augurio speciale a tutta la comunità scolastica. Non è solo un rito di inizio anno, ma un momento per riflettere sul valore immenso della scuola, il luogo dove si costruisce il futuro.

Un augurio a chi fa la scuola ogni giorno

A voi, studenti, auguro di affrontare questo nuovo percorso con coraggio e curiosità. La scuola è la vostra occasione per imparare non solo sui libri, ma anche dalla vita, dalle amicizie, dai successi e dai piccoli fallimenti. Ogni giorno è una lezione preziosa che vi prepara a diventare gli adulti di domani.

Un profondo ringraziamento va ai dirigenti scolastici, agli insegnanti e a tutto il personale ATA. La vostra dedizione e professionalità sono il motore che fa funzionare questo sistema. Siete guide, mentori e punti di riferimento insostituibili per i nostri ragazzi.

E a voi, genitori, un pensiero di vicinanza e stima. Sappiamo che siete il pilastro su cui si regge tutto. Il vostro sostegno silenzioso e la vostra collaborazione sono fondamentali per garantire un’educazione serena e completa.

Un ringraziamento speciale a chi porta nuove radici

In particolare, vogliamo rivolgere un pensiero di grande ammirazione a tutti gli studenti e i genitori di origine straniera. La vostra forza e il vostro impegno nel costruire una nuova vita qui sono un esempio per tutti. Portate con voi un bagaglio di esperienze, culture e speranze che arricchisce ogni giorno le nostre aule e la nostra comunità. Siete una parte vitale del tessuto sociale e la vostra presenza rende la nostra scuola un luogo di accoglienza, scambio e crescita reciproca.

Come associazione Salam Aps, crediamo fermamente che solo con l’unione tra scuola, famiglie e associazionismo si possa costruire un’educazione davvero inclusiva. Continueremo a lavorare al vostro fianco, creando progetti che mettano al centro i ragazzi e il loro futuro.

Che questo nuovo anno scolastico sia un percorso straordinario per tutti. In bocca al lupo! Con affetto, Hanen Gzaiel».

