Sotto il sole di settembre: cielo sereno e temperature piacevoli

TERMOLI. Un inizio settimana caldo e soleggiato quello che caratterizza oggi Termoli. L’estate settembrina continua a farsi sentire, regalando giornate di sole e temperature piacevoli, perfette per passeggiate sul lungomare o per godersi qualche ora di relax all’aperto.

La mattinata si è aperta con cieli sereni e temperature attorno ai 24°C lungo la costa. Già dalle prime ore del giorno, la gente è scesa in spiaggia e sorprendentemente ci sono quasi più persone di ieri, nonostante fosse domenica, a testimonianza di quanto l’aria settembrina inviti a godersi il mare e il sole ancora per qualche giorno.

Nel corso della giornata, qualche nube sparsa potrà affacciarsi, ma il sole rimarrà protagonista, mentre i venti soffieranno moderati da sud-ovest e il mare si manterrà poco mosso, ideale per bagni o passeggiate sulla battigia.

Nel pomeriggio e verso sera, le temperature resteranno miti e la nuvolosità sarà minima.

Insomma, Termoli oggi offre una giornata perfetta da trascorrere tra sole, brezza leggera e mare: il richiamo dell’ultimo assaggio d’estate sembra irresistibile per chiunque voglia godersi l’aria aperta e le spiagge ancora vivaci.