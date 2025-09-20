Spiagge ancora affollate per l’ultimo weekend d’estate

TERMOLI. Spiagge affollate, ombrelloni colorati e bagnanti che approfittano del sole e del mare ancora caldo: si vive l’ultimo sabato d’estate all’insegna del relax e della compagnia. Famiglie, gruppi di amici e turisti cercano un po’ di fresco in acqua o semplicemente godono delle ore di sole rimaste.

A Termoli la giornata è iniziata presto, con passeggiate sul lungomare e i primi tuffi in mare. Chi resta in spiaggia approfitta dei teli e degli ombrelloni per leggere, chiacchierare o semplicemente osservare l’attività lungo la costa. I bar e i locali aperti registrano un via vai discreto, tra colazioni, caffè e gelati.

Con l’autunno in arrivo lunedì, questa potrebbe essere l’ultima occasione della stagione per godersi il mare e il sole, prima che le temperature inizino a scendere.