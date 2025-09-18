Sport City Day 2025: le limitazioni a sosta e viabilità

TERMOLI. Termoli si prepara ad accogliere lo Sport City Day 2025, una giornata interamente dedicata allo sport, al benessere e alla socialità, promossa dal Settore Cultura, Turismo, Sport e Spettacolo del Comune nell’ambito dell’Estate Termolese.

Domenica prossima, 21 settembre, il centro cittadino si trasformerà in un grande spazio all’aperto per attività sportive e ricreative, coinvolgendo cittadini di tutte le età. Per garantire lo svolgimento in sicurezza dell’evento, il Comando di Polizia Municipale ha emanato l’ordinanza n. 294 del 17 settembre 2025, che prevede modifiche temporanee alla viabilità.

Dalle ore 7 sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata su tutta piazza Sant’Antonio, mentre dalle ore 16 scatterà il divieto di transito su via Roma (nel tratto tra corso Fratelli Brigida e via Cristoforo Colombo, all’altezza dell’intersezione con via Oberdan) e su corso Umberto I (tra piazza Garibaldi e corso Nazionale).

Sono esclusi dai divieti i veicoli dell’organizzazione, quelli in uso ai disabili, mezzi di emergenza e soccorso, residenti e dimoranti diretti a proprietà private, nonché le forze dell’ordine. Il personale della Polizia Locale sarà presente per garantire il rispetto delle disposizioni e la sicurezza dei partecipanti, con la possibilità di adottare ulteriori misure viabilistiche in base alle esigenze. L’Amministrazione Comunale invita la cittadinanza a partecipare attivamente all’iniziativa, cogliendo l’opportunità di vivere il centro urbano in modo nuovo, tra sport, divertimento e condivisione.

Lo Sport City Day rappresenta un’occasione per promuovere stili di vita sani e valorizzare gli spazi pubblici come luoghi di benessere e comunità.