Sport e medicina: “La Molisana” presente allo stadio Olimpico di Roma

CAMPOBASSO. Interverrà anche La Molisana al summit internazionale in programma oggi allo Stadio Olimpico di Roma su sport e medicina. Un evento importante organizzato da Sports Doctors Network, associazione no profit che raccoglie i migliori esperti di medicina sportiva e supporta iniziative umanitarie dedicate alla salute mentale e fisica degli atleti.

L’occasione romana darà spazio a interventi scientifici dei più autorevoli medici sportivi, provenienti anche da società calcistiche come AC Milan, Atletico Madrid, Manchester United, e da professionisti del mondo dell’economia, della pubblica amministrazione e della comunicazione, nonché rappresentanti accademici e ricercatori delle più prestigiose università internazionali.

I lavori saranno aperti dal presidente SDN Niko Mihic, dal ministro dello sport Andrea Abodi, dal presidente della FIGC Gabriele Gravina, dal presidente del CONI Luciano Buonfiglio, dal consigliere regionale del Lazio Laura Cartaginese e da Alessandro Onorato di Intesa San Paolo.

L’obiettivo della giornata scientifica sarà quello di sensibilizzare il pubblico a uno stile di vita che unisca sport e salute, lavorando sulle proprie abitudini quotidiane. Gli interventi saranno incentrati su prevenzione degli infortuni, salute mentale nello sport femminile, nutrizione personalizzata, medicina sportiva, sonno e recupero fisico.

“Innovation in Sport Medicine” è il titolo della relazione che presenterà La Molisana: