SportCity Day: la città è sempre più in movimento

TERMOLI. Una giornata di sole e sorrisi ha accolto la quinta edizione dello SportCity Day, trasformando il cuore di Termoli in una vera e propria palestra a cielo aperto. La città ha risposto con entusiasmo e partecipazione alla manifestazione promossa dalla Fondazione SportCity, che quest’anno ha coinvolto oltre 160 città italiane, celebrando lo sport come strumento di socialità, benessere e divertimento.

Il centro storico si è animato grazie a quattro aree dedicate alle attività sportive gratuite, rese possibili dalla collaborazione di circa 40 associazioni locali. Piazza Monumento ha ospitato eventi di basket, hockey, pattinaggio, danza aerea e incontri con l’Associazione Italiana Arbitri, mentre Corso Nazionale è diventato palcoscenico di sessioni di danza e atletica. Il cuore pulsante della manifestazione, Piazza Sant’Antonio, ha visto susseguirsi discipline di ogni tipo: calcio, rugby, pallavolo, tennis, boxe, equitazione, tiro con l’arco, scherma, pole dance, karate e judo, regalando spettacoli entusiasmanti e momenti di partecipazione per tutti.

Ad animare la giornata non sono stati solo gli esperti, ma anche bambini, giovani e adulti che hanno approfittato delle attività per muoversi, divertirsi e scoprire nuove discipline. Come evidenziano le foto di Eliana Ronzullo, l’atmosfera, festosa e inclusiva, ha reso ogni angolo della città un luogo di incontro, scambio e gioia condivisa.

Termoli ha dimostrato ancora una volta la propria vivacità e attenzione al benessere dei cittadini, confermando come lo sport possa essere un potente strumento di coesione sociale e di miglioramento della qualità della vita. Lo SportCity Day 2025 si vive come evento capace di lasciare un segno positivo nella comunità, nella speranza che iniziative simili possano diventare un appuntamento fisso nel calendario cittadino.