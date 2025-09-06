“Sportello del diritto di famiglia” a San Martino in Pensilis

SAN MARTINO IN PENSILIS. Il Comune di San Martino in Pensilis lo scorso 13 marzo ha stipulato una convenzione con l’Aiaf Molise, al fine di garantire alla cittadinanza un servizio di prima informazione in materia di diritto di famiglia, una materia di grande impatto sociale e personale.

Il prossimo giovedì, 11 settembre, alle ore 18, presso la sala consiliare del Comune di San Martino in Pensilis ci sarà la presentazione dello sportello di diritto di famiglia, un momento che vedrà la partecipazione del presidente Aiaf Molise, Romeo Trotta, il quale, insieme ai membri dell’associazione e la psicologa e psicoterapeuta Fiorella Masucci approfondiranno il tema.

Alla presentazione parteciperanno e faranno i saluti di rito il sindaco Giovanni Di Matteo e l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di San Martino in Pensilis, Nicola Macro, il vescovo Claudio Palumbo e il parroco di San Martino in Pensilis, don Nicola Mattia.