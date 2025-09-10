Staffetta al vertice dei Vigili del fuoco volontari, Alessandro Principi è il nuovo presidente

TERMOLI. A distanza di pochi mesi dall’inaugurazione della nuova sede al Sinarca, passaggio di consegne al vertice della sezione provinciale dell’associazione nazionale Vigili del fuoco volontari, che ha base a Termoli.

Lo scorso 4 settembre, la presidente Mariangela Sforza si è dimessa da tale carica e che l’organo direttivo ha accolto tale richiesta e nominato a questa nuova carica Alessandro Principi.

Un cambio al vertice di questa realtà associativa che merita una spiegazione soprattutto nei confronti di tutti coloro che ci conoscono e che in tutti questi anni ci hanno visto portare il nostro contributo in diversi contesti sociali

Mariangela Sforza ha dato vita a questa creatura cresciuta negli ultimi anni grazie soprattutto a lei che ci ha sempre creduto sin dall’inizio…. un inizio non indifferente, visto che l’associazione prende vita in uno dei periodi più difficili al mondo, il periodo Covid.

La voglia di mettersi a disposizione per l’intero territorio in un momento così difficile non le ha fatto temere nulla ed è in quel contesto che con pochi ma validi volontari, Mariangela Sforza incominciava questo lungo cammino che ci ha portato fino ad oggi, cresciuti, formati e con un bagaglio di esperienze alle spalle che fanno la differenza.

Il voler prendersi una pausa da una carica, quale quella da presidente, impegnativa e non poco gravosa, è più che lecita, ma questo cambio non deve certo far pensare ad un suo distacco dall’associazione

Sarà come lei stessa ha confermato guida e presenza costante come lo è sempre stata fino ad oggi, sia nell’organo direttivo da consigliera che come volontaria davvero operativa tra gli altri soci ma soprattutto sarà guida sicura per il nostro nuovo presidente Alessandro a cui vanno tutti i nostri più sinceri auguri per questa meravigliosa e meritata nuova esperienza.

«Ci fa piacere chiudere questa nota sentita e doverosa nei confronti di tutti con due foto che a nostro avviso dicono tutto su Mariangela Sforza Presidente uscente e su Alessandro Principi nuovo presidente,che continuerà a portare avanti il lavoro di questa grande squadra perché per realizzare un sogno come il nostro lo si puo’ fare solo essendo uniti e proiettati verso un unico punto …. il volontariato!», riferisce il direttivo.