Statale Trignina, l’incontro coi sindaci a Canneto

TERMOLI. Un confronto atteso e necessario quello che si terrà oggi alle ore 18 presso la sala conferenze del Santuario di Canneto, dove l’assessore regionale abruzzese Tiziana Magnacca, incontrerà i sindaci del territorio insieme all’assessore regionale del Molise Andrea Di Lucente.

Al centro del dibattito, la Strada Statale 650 “Trignina”, infrastruttura cruciale per la mobilità tra il Tirreno e l’Adriatico, ma da anni al centro di criticità strutturali e crescenti preoccupazioni per la sicurezza.

«Non si può pretendere di risolvere in soli quaranta giorni il disagio di un territorio causato da un’opera realizzata oltre quarant’anni fa, con un traffico che nel tempo è andato progressivamente aumentando», ha dichiarato la Magnacca, sottolineando l’urgenza di un approccio sistemico e non emergenziale. «Siamo consapevoli dell’importanza di questa arteria per la vita quotidiana dei cittadini, sia in termini di sicurezza che di competitività del sistema produttivo. È necessario individuare soluzioni che permettano di viaggiare in maniera più sicura».

La statale 650, attualmente a corsia unica per senso di marcia, non è più in grado di sostenere l’intenso traffico veicolare, in particolare quello pesante legato al trasporto merci. Una condizione che penalizza le attività economiche locali e mette a rischio la sicurezza stradale, come dimostrato dal crescente numero di incidenti mortali. «Questa situazione pregiudica anche la vita dei tanti cittadini residenti nelle aree interne, che si spostano quotidianamente verso la costa per lavoro, scuola e sanità», ha aggiunto la sindaca.

L’incontro odierno mira a raccogliere le istanze dei territori e a sollecitare un impegno concreto da parte delle istituzioni regionali e nazionali. «Non possiamo più permetterci interventi parziali o provvisori. Serve una visione strutturale, condivisa con i territori, che tenga conto delle esigenze di chi vive e lavora lungo questo asse viario», ha concluso Magnacca.

Il summit rappresenta un momento di ascolto e proposta, con l’obiettivo di costruire una piattaforma di interventi che restituisca dignità e sicurezza alla mobilità interregionale. Le comunità locali chiedono risposte chiare, tempi certi e un progetto che guardi al futuro con responsabilità.