Steelosa arriva in Piazza Mercato: arte, design e riciclo

TERMOLI. A Termoli è stata inaugurata oggi Steelosa®, la panchina simbolo del “riciclo infinito” dell’acciaio, installata in Piazza Mercato come tappa molisana di un progetto nazionale promosso da Ricrea con la collaborazione di Anci. L’opera, modellata nel simbolo dell’infinito e realizzata interamente con acciaio riciclato (anche da imballaggi post-consumo), vuole essere un richiamo concreto alle buone pratiche di raccolta differenziata e a un’economia circolare che genera valore per le comunità.

La panchina — nata per trasformare materiale di scarto in un arredo urbano durevole e riconoscibile — è stata collocata nel cuore della città, in una piazza che da sempre è luogo di scambio e socialità. L’installazione stabilisce un dialogo visivo tra la solidità dell’acciaio e l’orizzonte dell’Adriatico, offrendo ai cittadini un oggetto che è al tempo stesso funzionale e simbolico: un invito a riflettere sul valore delle risorse e sulla possibilità che ogni imballaggio correttamente conferito possa avere una “seconda vita”.

All’inaugurazione hanno preso parte le istituzioni locali e i rappresentanti dell’iniziativa. “Per noi di Ricrea Steelosa® ha un significato speciale — ha sottolineato Domenico Rinaldini, presidente di Ricrea — perché rende immediatamente comprensibile il valore del corretto riciclo degli imballaggi in acciaio. La panchina si inserisce nella comunità e diventa simbolo di educazione ambientale.” Dalla parte dell’amministrazione comunale l’assessore all’Ambiente Silvana Ciciola ha ricordato l’importanza di continuare a informare le nuove generazioni e di fare della responsabilità ambientale una pratica quotidiana.

La panchina è stata svelata oggi, durante l’inaugurazione, alla presenza delle istituzioni locali.

“Riciclare l’acciaio significa dare valore ai nostri gesti quotidiani, contribuire all’economia circolare in modo più efficiente e allo stesso tempo ci consente di proteggere l’ambiente in cui viviamo – dichiara Silvana Ciciola, assessore all’Ambiente del Comune di Termoli- Ringraziamo Ricrea per questa iniziativa: con la panchina Steelosa® forniamo un gesto concreto di attenzione e creiamo sensibilizzazione sul riciclo dell’acciaio e sulle sue infinite possibilità di riutilizzo senza che lo stesso perda le caratteristiche fondamentali. Tuttavia, risulta fondamentale continuare a informare e responsabilizzare la cittadinanza e soprattutto le nuove generazioni. Ogni piccolo gesto può contribuire ad aumentare l’attenzione su tematiche diventate fondamentali per il futuro dell’ambiente”.

L’intervento è stato promosso in collaborazione con realtà locali impegnate nella gestione dei rifiuti: «Ogni volta che un cittadino conferisce correttamente un imballaggio in acciaio, partecipa a un processo che restituisce valore e futuro alle risorse», ha commentato Angelo Di Campli, Direttore di Rieco Sud, partner operativo per la tappa di Termoli, rappresentato oggi da Venturino Liberato e Alessandra Catena.

Steelosa® non è una comparsa isolata: il progetto è itinerante e ha già toccato città come Alba, Levanto, Forte dei Marmi, Cogne e Asolo, scelte per la loro capacità di offrire una “vista sull’infinito” — in senso simbolico, naturale o culturale — e per la loro attenzione alle pratiche di sostenibilità. Ogni panchina rappresenta un punto di riflessione e dialogo tra comunità e ambiente, pensato per stimolare comportamenti concreti nella gestione dei rifiuti metallici.

Il progetto è realizzato con il patrocinio di Anci e della Fondazione Pubblicità Progresso e si inserisce nel più ampio lavoro di Ricrea volto a valorizzare la filiera del riciclo dell’acciaio attraverso attività di sensibilizzazione e iniziative di arredo urbano. L’acciaio, ricordano gli esperti, è un materiale che può essere riciclato al 100% senza perdere le sue qualità: un’occasione per trasformare comportamenti quotidiani (dalla corretta separazione degli imballaggi) in benefici ambientali ed economici tangibili.

Termoli conferma così il suo ruolo di approdo per progetti che uniscono cultura, design e sostenibilità. Steelosa® resterà in Piazza Mercato come memoria pubblica di un messaggio semplice ma potente: la cura del territorio passa anche da piccoli gesti ripetuti ogni giorno.

Emanuele Bracone