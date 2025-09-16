“Steelosa”: la panchina in acciaio riciclato che presto arricchirà Piazza Mercato



TERMOLI. Una nuova panchina, moderna ed elegante, è pronta a fare il suo ingresso in Piazza Mercato: si chiama Steelosa ed è il frutto di un progetto nazionale che unisce arte, sostenibilità e impegno ambientale. Donata dal Consorzio Nazionale Acciaio – Ricrea, sarà realizzata interamente con imballaggi in acciaio 100% riciclato, certificato secondo i più rigorosi standard ambientali europei.

La giunta Balice ha ufficialmente accettato la donazione con delibera n.199 del 12 settembre, riconoscendone il valore simbolico e civico. “Steelosa” non sarà solo un arredo urbano: rappresenterà un messaggio concreto sull’importanza del riciclo e della trasformazione dei materiali in oggetti durevoli e funzionali.

Un progetto che parla di futuro.

Il progetto Steelosa®, promosso da Ricrea nell’ambito del sistema Conai, mira a sensibilizzare cittadini e amministrazioni sull’infinita riciclabilità dell’acciaio. La panchina, prodotta con forni ad arco elettrico per ridurre le emissioni di CO₂, rappresenta un esempio virtuoso di economia circolare applicata al design urbano.

“Accogliere questa donazione significa dare spazio a un gesto che unisce bellezza, utilità e consapevolezza ambientale – si legge nella delibera – èun piccolo ma significativo passo verso una città più attenta e responsabile”.

Inaugurazione e coinvolgimento cittadino

L’inaugurazione ufficiale è prevista per il 25 settembre con un evento pubblico aperto alla cittadinanza. Sarà l’occasione per riflettere sul ruolo delle istituzioni e dei cittadini nella promozione di pratiche sostenibili, e per riscoprire il valore degli spazi condivisi.

La panchina sarà installata secondo le specifiche tecniche fornite dal costruttore, e il Comune si impegna a garantirne la manutenzione ordinaria, preservandone il decoro nel tempo.