Stellantis, Appendino (M5S): Urso la smetta di fare il portavoce di Elkann

TERMOLI. A quasi una settimana dall’incontro avvenuti dinanzi ai cancelli dello stabilimento di Termoli, l’onorevole Chiara Appendino torna a occuparsi di Stellantis.

«Lunedì il Ministro Urso ha incontrato Stellantis e ci aspettavamo che per una volta tenesse la schiena dritta e quindi richiamasse il gruppo alle proprie responsabilità verso l’Italia; portasse a casa garanzie scritte su investimenti, volumi e modelli di massa prodotti qui; pretendesse che Acc venisse in Parlamento a dire chiaramente cosa vogliono fare a Termoli; spostasse il tavolo alla Presidenza del Consiglio, come chiediamo da mesi. Invece il solito copione: buone intenzioni e parole vuote, foto e comunicati. Ma ai cancelli delle fabbriche i lavoratori dei sorrisi davanti ai fotografi non se ne fanno nulla: servono garanzie messe nero su bianco. O dobbiamo aspettare che altri stabilimenti facciano la fine di Termini Imerese? Chiediamo un’informativa urgente in Aula del Ministro Urso.

E non osi presentarsi con le solite frasi fatte, non provi ancora una volta a fare il portavoce degli Elkann, non cerchi capri espiatori per coprire inerzia e incapacità. Da un Ministro degno di questo nome ci aspettiamo che difenda chi lavora, invece di inchinarsi a chi specula», ha dichiarato la vicepresidente del Movimento 5 Stelle Chiara Appendino intervenendo alla Camera per richiedere un’informativa urgente su Stellantis.