«Stop al genocidio», sabato iniziativa in piazza Monumento

TERMOLI. Da un sabato all’altro, ancora una manifestazione pro Gaza e Flotilla a Termoli “Contro la complicità dei nostri Governi”, asseriscono gli organizzatori, al grido di “Vita e libertà per il popolo palestinese”.

«La ferocia dell’esercito israeliano occupante non si ferma e si prepara a intensificare la sua operazione di pulizia etnica nella Striscia, con l’obiettivo di espellere e deportare la popolazione palestinese attraverso bombardamenti, evacuazioni forzate, l’assedio e la carestia.

La complicità dei governi del mondo continua a manifestarsi con il continuo appoggio politico, economico e militare a Israele. L’Italia ancora oggi esporta materiali d’armamento verso Israele e fornisce l’utilizzo delle sue infrastrutture civili e militari alle aziende trafficanti di morte e all’esercito israeliano.

Di fronte a tanto orrore, la straordinaria mobilitazione dei popoli del mondo si è concretizzata nella grande iniziativa della Global Sumud Flotilla, che sta prendendo il mare per raggiungere Gaza, puntando a rompere l’assedio con il suo carico di aiuti umanitari e solidarietà. C’è bisogno di tutto l’appoggio dell’opinione pubblica mondiale di fronte al rischio concreto di un attacco violento e illegittimo da parte di Israele, proprio come accaduto la scorsa notte nel porto di Sidi Bou Said, in Tunisia.

Per questo torniamo in piazza a Termoli e invitiamo tutte/i gli/le abitanti sensibili e solidali a manifestare sabato 13 settembre alle ore 19 in Piazza Monumento, portando solo bandiere palestinesi, fischietti, pentole, barchette di carta e cartelloni (no simboli di partito).

Dopo le grandi manifestazioni di solidarietà che si sono tenute in Molise nelle ultime settimane continuiamo a tenere alta l’attenzione sul genocidio in Palestina e sul viaggio della Global Sumud Flotilla.

Tutto il mondo lo sta chiedendo: Pace, Giustizia E Libertà Per Il Popolo Palestinese!»

Gli organizzatori ringraziano Marzia Lamelza per la magnifica illustrazione della locandina.