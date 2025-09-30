Strisce blu: dal primo ottobre si paga fino alle 20

TERMOLI. Da domani, primo ottobre, si torna al regime invernale dei parcheggi a pagamento, a Termoli.

Fino al prossimo 31 maggio (escluso domenica e festivi, che diventano gratuiti) i ticket negli stalli blu sono obbligatori dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15 alle 20.

Come riporta nel sito la Publiparking srl, concessionaria del servizio di gestione della sosta a pagamento, previsti € 0,50 importo minimo, € 0,50 per la prima ora di sosta, € 0,50 per la seconda ora di sosta in aggiunta e consecutiva alla prima ora di sosta, € 1,00 per ogni ora di sosta in aggiunta e consecutiva alle prime due ore di sosta, € 5,00 per ogni sosta uguale o superiore alle sei ore di sosta consecutive, € 5,00 al giorno per ogni parcheggio o frazione di esso per occupazione di suolo pubblico ricadente sui parcheggi a pagamento.

Il tagliando rilasciato dal parcometro indica la targa del veicolo o il numero di stallo. Con il sistema Prolungasosta è possibile, da qualsiasi parcometro, prolungare il periodo di sosta anche prima della scadenza digitando il codice numerico indicato sul ticket associato in maniera univoca alla sosta del proprio veicolo.