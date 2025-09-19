Studenti lunedì in corteo a Termoli per la Palestina: “Non essere indifferente!”

TERMOLI. Lunedì 22 settembre le scuole di Termoli e dintorni, comprese quelle di Guglionesi, scenderanno in piazza per aderire allo sciopero nazionale indetto dalla Global Sumud Flotilla. L’iniziativa, che vede coinvolti i rappresentanti e le rappresentanti d’istituto di tutti gli istituti scolastici del territorio, nasce con l’obiettivo di prendere una posizione chiara e netta a sostegno della Palestina e di condannare quello che viene definito “il governo fascista israeliano”.

Gli organizzatori precisano che si tratta di una protesta apartitica, finalizzata a sensibilizzare i giovani e l’intera cittadinanza su un tema che, sottolineano, riguarda da vicino le nuove generazioni. “Non vogliamo solo far vedere che la nostra generazione è interessata a questi temi – spiegano i promotori – ma che i ragazzi e le ragazze di oggi tengono davvero a cambiare le cose. Quello che sta avvenendo in Palestina è un genocidio di persone inermi, ed è assurda l’indifferenza generale che stiamo notando, da ogni livello della società. Vogliamo far capire che noi siamo dalla parte giusta della storia: se saremo sempre al fianco dell’oppresso, mai dell’oppressore, questa è l’occasione per dimostrarlo”.

Il programma della protesta

Il ritrovo è fissato per le 8:30 in Piazza Donatori di Sangue, presso il parcheggio dietro il Liceo Scientifico. Poco dopo le 9, il corteo attraverserà il corso principale di Termoli per poi concludersi in Piazza Sant’Antonio. Qui prenderanno la parola alcuni dei rappresentanti e delle rappresentanti d’istituto, ma lo spazio sarà aperto anche a tutti gli studenti e le studentesse che vorranno esprimere il proprio parere e condividere riflessioni sul tema.

“Chiunque può unirsi a questa protesta – affermano i promotori –. Vogliamo creare un fronte unico per la Palestina e crediamo che questo sia il modo giusto per iniziare. I bambini non si toccano”.

Un fronte studentesco compatto

Il messaggio scelto per lanciare la mobilitazione è chiaro e diretto: “Non essere indifferente!”. La protesta nasce dalla convinzione che l’indifferenza rappresenti il vero nemico da combattere, al pari della violenza e delle ingiustizie. L’adesione corale di tutte le scuole di Termoli e del circondario testimonia la volontà di unire le voci degli studenti e delle studentesse, superando differenze politiche o di appartenenza, per difendere il diritto alla vita e alla dignità del popolo palestinese.

Il comunicato si chiude con un grido che è anche un auspicio: “Palestina libera!”.