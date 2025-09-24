«Su piazza Sant’Antonio e Pozzo Dolce serve chiarezza, occorre coinvolgere i cittadini nelle scelte»

TERMOLI. La Rigenerazione urbana di Termoli continua a far discutere. Stamani, alle ore 11, al Café de Paris, Sinistra Italiana ed Europa Verde – riuniti sotto il simbolo di Avs (Alleanza Verdi Sinistra) – hanno convocato una conferenza stampa per fare chiarezza sulle modifiche concordate tra l’amministrazione comunale e la Soprintendenza, ma anche per ribadire la necessità di un maggiore coinvolgimento della cittadinanza in scelte che segneranno il futuro della città. A prendere la parola sono stati Pino D’Erminio, storico esponente della sinistra termolese, e Domenico Palazzo, di Europa Verde Molise, assieme ad altri attivisti.

La ridefinizione del progetto

Tutto nasce dal tavolo tecnico svoltosi il 5 settembre, al termine del quale Comune e Soprintendenza hanno raggiunto un’intesa che ha portato a una ridefinizione del progetto definitivo. Una revisione tutt’altro che marginale: secondo Avs, infatti, si tratta di cambiamenti sostanziali, capaci di modificare in profondità le linee iniziali del piano di Rigenerazione.

D’Erminio ha ricordato come la Soprintendenza abbia avanzato richieste significative, molte delle quali hanno trovato accoglimento da parte dell’amministrazione comunale. «Non parliamo di dettagli secondari – ha sottolineato – ma di scelte che incideranno concretamente sull’assetto urbanistico di Termoli e sul modo in cui vivremo spazi centrali della nostra città».

Sant’Antonio: da Agorà a spazio verde

Uno dei nodi principali riguarda l’area di Sant’Antonio. In origine, il progetto comunale prevedeva la trasformazione della villa comunale in una grande piazza piastrellata, capace di ospitare fino a 12.000 persone in piedi. Un’idea definita da D’Erminio «terribile e sproporzionata», non solo per le dimensioni, ma anche per la perdita di identità che avrebbe comportato per uno spazio tradizionalmente legato alla socialità quotidiana.

«Per fortuna – ha spiegato – l’amministrazione ha cambiato idea e ha accolto la proposta della Soprintendenza, che era anche la nostra. L’area non sarà più una spianata sterile, ma resterà un luogo verde e vitale, in continuità con la sua storia». Una scelta che Avs considera positiva, pur avvertendo che restano aperti altri punti delicati.

Il caso Pozzo Dolce

Diversa la situazione per Pozzo Dolce, dove insiste un edificio dismesso da circa venticinque anni, chiuso per ordine dei Vigili del Fuoco a causa della non conformità ai requisiti di sicurezza. «È nato male e ha sempre avuto problemi strutturali e funzionali – ha detto D’Erminio –. Continuare a investirci sarebbe un errore. La soluzione più logica è la demolizione e la ricostruzione, con criteri moderni e rispettosi delle normative».

Avs, dunque, spinge per un ripensamento radicale: non un recupero a tutti i costi, ma un intervento che restituisca dignità a un’area strategica, oggi degradata e poco attrattiva. «Pozzo Dolce dovrebbe essere uno dei fiori all’occhiello della città – ha aggiunto Palazzo – un luogo che si affaccia sul mare, collegato al borgo antico e alla passeggiata. Non può restare marginale, né essere sacrificato a progetti inadeguati».

Parcheggi sotterranei e accessi: «Un errore strategico»

Il capitolo più controverso riguarda i parcheggi sotterranei sotto la villa comunale e lo spostamento dell’accesso da via Roma a lungomare Cristoforo Colombo. Su questo punto Avs è stata netta: «No a parcheggi multipiano sotto Sant’Antonio – ha ribadito D’Erminio –. Non solo sarebbero dannosi per l’ambiente e per le radici degli alberi, ma rischiano di compromettere la vivibilità del centro storico».

Palazzo ha aggiunto che tali ipotesi cozzano con l’esigenza di rendere Termoli una città più sostenibile e meno congestionata: «Abbiamo diffuso un questionario, e oltre l’80% dei cittadini si è detto favorevole a una Ztl in centro. Allora perché continuare a immaginare interventi che ingolfano ulteriormente il traffico? La mobilità del futuro deve essere diversa: più verde, più leggera, più a misura d’uomo».

Oltre alle criticità ambientali, c’è il rischio di un contenzioso legale: «Alcune modifiche coincidono con proposte avanzate da ditte escluse – ha ricordato D’Erminio –. Se l’amministrazione dovesse recepirle, i ricorsi sarebbero inevitabili. E questo potrebbe mettere a rischio i finanziamenti del Pnrr, con conseguenze pesantissime per Termoli».

«Troppa nebbia, serve trasparenza»

Se le questioni tecniche restano centrali, Avs ha voluto però spostare l’attenzione sul metodo. «C’è troppa nebbia attorno al progetto – ha denunciato Palazzo –. Il 17% dei cittadini non sa neppure che esista un piano di Rigenerazione. È inaccettabile che scelte così importanti vengano portate avanti senza un adeguato coinvolgimento della popolazione».

Da qui la proposta di un cambio di passo: «Informiamo i cittadini, condividiamo i progetti, apriamo un dibattito pubblico. E, per le decisioni più importanti, non escludiamo neppure l’ipotesi di un referendum consultivo. Non possiamo permettere che il futuro di Termoli sia deciso in poche stanze chiuse».

Un’idea diversa di città

Per Avs la Rigenerazione non deve essere un semplice progetto edilizio, ma un’occasione per ripensare la città. «Abbiamo un lungomare poco sfruttato, aree come Pozzo Dolce che potrebbero diventare fiori all’occhiello, collegamenti ciclabili ancora tutti da sviluppare – ha ricordato Palazzo –. L’idea di città che vogliamo è condivisa, sostenibile e rispettosa del patrimonio esistente. Non serve improvvisare, serve pianificare».

Verso una battaglia politica

La conferenza si è conclusa con un messaggio politico chiaro: Avs non intende fermarsi qui. «Questo è solo il primo passo – hanno detto D’Erminio e Palazzo –. Continueremo a lavorare insieme, come forza unitaria, in dialogo con le altre opposizioni, dal Pd al Movimento 5 Stelle, fino alle reti civiche. Vogliamo costruire un fronte largo, capace di incidere nelle scelte che riguardano la città».

L’obiettivo, hanno spiegato, non è semplicemente criticare, ma proporre alternative concrete: «Noi facciamo politica perché ci sta a cuore il bene comune. Vogliamo che Termoli cresca, ma in modo equilibrato, rispettando la sua storia e guardando al futuro con una visione sostenibile».

Un invito ai cittadini

Infine, l’appello alla cittadinanza: «Abbiamo messo online un questionario anonimo – ha ricordato Palazzo –. È uno strumento semplice, ma importante, per raccogliere idee e proposte. Invitiamo tutti i termolesi a partecipare, perché l’idea di città non si costruisce nei palazzi, ma insieme, nelle piazze e nelle strade».

Con questo spirito Avs intende radicarsi sempre più sul territorio, dando voce a chi chiede trasparenza e partecipazione. «Ci siamo, siamo qui – hanno concluso – e vogliamo essere protagonisti della costruzione di una Termoli più giusta, verde e vivibile».

Emanuele Bracone