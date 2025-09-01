Sulla spiaggia di Campomarino lido: aula a cielo aperto coi bimbi in attesa della schiusa

CAMPOMARINO. Ieri mattina, nell’ultima domenica (e ultimo giorno) di agosto, la spiaggia libera di Campomarino si è trasformata in un’aula a cielo aperto, accogliendo il laboratorio didattico “Aspettando la schiusa”. L’iniziativa, promossa congiuntamente dalle Guardie Ambientali d’Italia Odv (sezione provinciale di Termoli) e dal Centro Studi Cetacei, ha offerto a decine di bambini e alle loro famiglie un’esperienza unica, tra apprendimento e meraviglia, nel mondo delle tartarughe marine.

In un’atmosfera carica di attesa, i piccoli partecipanti si sono avvicinati al nido di Caretta caretta, che custodisce gelosamente 81 uova deposte a luglio. Esperti e volontari, come si può vedere dalle immagini, hanno guidato i bambini in un percorso educativo e coinvolgente. Attraverso racconti affascinanti e attività ludico-didattiche, i presenti hanno scoperto il viaggio delle tartarughe nell’oceano e l’importanza della tutela ambientale. Le immagini mostrano i bambini seduti intorno ai tavoli, concentrati a colorare e disegnare, dimostrando come l’apprendimento possa avvenire in modo creativo e divertente.

La mattinata ha unito scienza, emozione e comunità, con famiglie, turisti e curiosi che si sono uniti in un unico abbraccio collettivo per sostenere la vita che nasce. Il laboratorio si è concluso con l’entusiasmo di tutti i presenti, pronti ad assistere al momento più emozionante: la schiusa delle uova e la corsa delle tartarughine verso il mare, che è attesa nei prossimi giorni. L’evento ha ribadito il valore del rispetto per la natura e l’importanza di educare le future generazioni a un amore profondo per il nostro ecosistema.