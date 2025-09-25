Summit sulla Trignina: “Ho incontrato tre semafori per venire, questo è lo stato della strada”

CANNETO. Si è tenuto ieri sera, alle ore 18:00, presso la sala conferenze del Santuario di Canneto, l’incontro promosso dall’assessore regionale dell’Abruzzo, Tiziana Magnacca, dedicato al futuro della Strada Statale 650 “Trignina”. Un summit partecipato che ha visto la presenza dei sindaci dei territori attraversati dall’arteria, oltre all’assessore regionale del Molise, Andrea Di Lucente, in un confronto interregionale volto a rilanciare la questione infrastrutturale della direttrice Tirreno-Adriatico.

Al centro del dibattito la necessità di garantire sicurezza e competitività ad una strada considerata strategica a livello nazionale, ma che oggi presenta limiti strutturali ormai insostenibili.

«Non si può pretendere di risolvere in soli quaranta giorni il disagio di un territorio causato da un’opera realizzata oltre quarant’anni fa, con un traffico che nel tempo è andato progressivamente aumentando», ha dichiarato l’assessore Magnacca. «Siamo consapevoli dell’importanza di questa arteria per la vita quotidiana dei cittadini, sia in termini di sicurezza che di competitività del sistema produttivo. È necessario individuare soluzioni che permettano di viaggiare in maniera più sicura».

Magnacca ha parlato di un impegno «serio e concreto», rimarcando come la Trignina non possa più essere considerata una viabilità secondaria: «È l’unico collegamento reale di questa parte del territorio nazionale tra il Tirreno e l’Adriatico. Non possiamo più accontentarci di una arteria dove vige un limite di 70 all’ora e dove si continua a fare la conta dei morti, troppo spesso giovani. È finita l’epoca delle dichiarazioni di principio: ora bisogna procedere senza ulteriori rinvii».

Un appello condiviso anche dall’assessore molisano Di Lucente, che ha sottolineato come la pressione istituzionale sia partita proprio dalle esigenze delle comunità locali e del mondo produttivo: «Io e la collega Magnacca ci siamo attivati per creare attenzione su un problema che ci hanno segnalato più volte le aziende, i sindaci e i cittadini. Venendo da Campobasso ho incontrato tre semafori: è la dimostrazione concreta della condizione in cui versa oggi questa strada».

Di Lucente ha evidenziato come il confronto con il governo nazionale sia già avviato: «Stiamo cercando di fissare un incontro con il ministro Salvini. Ne ho parlato anche con il sottosegretario Tullio Ferrante e a breve ci sarà sicuramente un tavolo con i sindaci, le due Regioni, il sottosegretario e l’ANAS per capire come procedere. L’idea è ragionare per step: parlare oggi di un raddoppio immediato della Trignina è utopico, ma avviare la progettazione e realizzare alcuni tratti già sarebbe un risultato importante».

La SS 650, a corsia unica per senso di marcia, non è più in grado di reggere il volume crescente di traffico, in particolare quello pesante legato al trasporto merci. Una condizione che penalizza le imprese, rallenta gli scambi e mette quotidianamente a rischio la sicurezza stradale, come dimostrato dal numero crescente di incidenti mortali. «Questa situazione pregiudica anche la vita dei cittadini delle aree interne, costretti a percorrere la Trignina ogni giorno per lavoro, scuola e sanità», ha ricordato Magnacca.

Il summit si è configurato come un momento di ascolto e proposta, con l’obiettivo di raccogliere le istanze dei territori e di costruire una piattaforma interregionale di interventi da sottoporre al governo centrale. Le comunità locali chiedono risposte chiare, tempi certi e un progetto che guardi al futuro con responsabilità.

«Non possiamo più permetterci interventi parziali o provvisori», ha concluso Magnacca. «Serve una visione strutturale e condivisa, che tenga conto delle esigenze di chi vive e lavora lungo questo asse viario».

Il messaggio che arriva dal Santuario di Canneto è chiaro: la Trignina non è più solo una questione locale, ma una priorità nazionale che richiede coraggio politico, pianificazione e risorse certe.