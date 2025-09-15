Suona la prima campanella: inizia l’anno scolastico in Molise

TERMOLI. E’ la mattina del 15 settembre: la prima campanella dell’anno scolastico risuona nelle scuole del Molise.

Il suono attraversa i corridoi, sveglia i cortili e segna l’inizio di un anno che promette sfide, scoperte e nuove emozioni. Nei plessi delle scuole dell’infanzia e primarie, gli zaini colorati ondeggiano sulle spalle dei più piccoli, alcuni tengono stretta la mano dei genitori, altri stringono il loro primo diario come un talismano di sicurezza. Gli insegnanti li accolgono con sorrisi e parole rassicuranti, trasformando la timidezza in curiosità e voglia di imparare.

Tra i corridoi delle scuole medie, le voci dei ragazzi si mescolano al fruscio dei libri e dei quaderni. Le nuove classi si osservano, i compagni di sempre si ritrovano con entusiasmo, mentre i più grandi cominciano a fare i conti con le responsabilità che li attendono. Ogni campanella segna non solo l’inizio delle lezioni, ma anche l’avvicinarsi di prove che definiranno il loro percorso scolastico.

Nelle superiori, la giornata scorre tra accoglienza, orientamento e prime lezioni, con i ragazzi che cercano di capire il nuovo orario e di ritrovare vecchi amici. I più grandi discutono già dei temi da affrontare, dei progetti da completare e dei compiti da consegnare, mentre i giovani delle prime classi osservano con curiosità e un pizzico di timore, pronti a inserirsi in un mondo nuovo. Gli insegnanti, attenti e pazienti, cercano di trasmettere sicurezza, equilibrio e motivazione, trasformando l’ansia in voglia di mettersi alla prova.

Gli studenti del quinto anno tornano in classe, pronti ad affrontate l’ultimo anno scolastico con determinazione, pronti a vivere appieno ogni lezione, ogni momento insieme ai compagni e a prepararsi al futuro che li attende.

Nei cortili e negli spazi comuni, il via vai degli studenti racconta storie di ritorni, scoperte e nuove amicizie. Risate, chiacchiere e abbracci si mescolano all’energia dei ragazzi che finalmente tornano a vivere la scuola a pieno ritmo. Le famiglie, presenti con discrezione, osservano i figli, consapevoli di assistere a un momento di crescita e cambiamento.

Il primo giorno di scuola in Molise non è solo il ritorno tra banchi e lavagne: è un rito di passaggio, un momento in cui ogni studente, dal più piccolo al più grande, affronta emozioni nuove e vecchie. È il giorno in cui si costruiscono relazioni, si consolidano amicizie e si riprendono abitudini di studio e disciplina.

E a tutti gli studenti, agli insegnanti e alle famiglie va il nostro augurio più sincero: che questo anno scolastico sia pieno di scoperte, successi e soddisfazioni, che ogni campanella suonata porti con sé la voglia di imparare e crescere insieme, e che ogni momento vissuto tra i banchi diventi un ricordo prezioso per il futuro.