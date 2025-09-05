Termoli Bene Comune in prima linea per Gaza

TERMOLI. Termoli Bene Comune – Rete della Sinistra aderisce all’iniziativa nazionale della Cgil e sarà presente domani al porto per dimostrare solidarietà alla Global Sumud Flotilla, in partenza per Gaza con aiuti umanitari per i palestinesi affamati e vittime di genocidio.

«Da oltre un anno, come gruppo politico, organizziamo presidi e flash mob a sostegno del popolo martire di Palestina, ma è ora che tutti noi prendiamo posizione in difesa della popolazione di Gaza e dei bimbi lasciati morire di fame: accompagniamo con la nostra presenza sul territorio le eroiche barchette che sfideranno le reazioni sicuramente violente di Israele.

L’appuntamento è per le 17 di domani, 6 settembre, giornata di mobilitazione nazionale, al porto di Termoli: invitiamo tutti i cittadini, le associazioni, i partiti di qualunque schieramento e gli amministratori ad essere presenti, semplicemente per difendere l’umanità.

Ieri a Campobasso una marea di persone ha partecipato al flash mob nato proprio dai cittadini e sostenuto dal Comune. Noi, gente di mare, per storia e natura aperti all’accoglienza, al confronto e alla contaminazione di culture, non possiamo essere da meno: venite in tanti, per augurare buon vento a chi naviga verso Gaza.

Fermiamo la barbarie, restiamo umani».