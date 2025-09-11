Termoli-Croazia, Patriciello: «Una rotta di speranza e crescita per il Molise»

TERMOLI. “Sono molto felice di essere qui. Oggi, infatti, inauguriamo una rotta che non è soltanto marittima, ma anche una rotta di speranza e di crescita per il Molise, per il Sud e per l’Europa”.

Così Aldo Patriciello, parlamentare europeo e membro del Gruppo dei “Patrioti per l’Europa”, nel corso della cerimonia per il varo del collegamento veloce tra Termoli e Ploče, città croata da cui è possibile raggiungere le principali mete turistiche. La tratta marittima, effettuata dal catamarano Zenit della GS Travel, segna un traguardo importante per la crescita e lo sviluppo dell’offerta turistica del Molise.

“L’Unione europea – ha spiegato Patriciello – ci chiede ogni giorno di costruire integrazione concreta. Oggi, da Termoli, il Molise e il Sud Italia dimostrano di saperlo fare: aprendo nuove rotte, valorizzando la nostra posizione geografica, rafforzando le connessioni con i Balcani e con l’intero Mediterraneo.

Il progetto di GS Travel – ha concluso l’eurodeputato – è un esempio virtuoso di come l’iniziativa privata, sostenuta dalle istituzioni e accompagnata da una visione europea, può e deve diventare motore di sviluppo territoriale. Tutto questo si traduce infatti in turismo, commercio, scambi culturali e opportunità per i giovani”.