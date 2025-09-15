Termoli e il piano comunale dei Trabucchi: storia, identità e futuro di un patrimonio che torna a vivere

TERMOLI. Sul lungomare termolese, tra gli scogli che guardano l’Adriatico, i trabucchi resistono da secoli al vento e alla salsedine. Silenziosi, con le loro lunghe braccia di legno protesi sull’acqua, raccontano una storia antica di pesca, di fatica e di ingegno popolare. Sono parte del paesaggio, ma soprattutto parte dell’anima di una comunità marinara che ha imparato a dialogare con il mare trasformando fragili palafitte in icone culturali.

Oggi, però, non si tratta solo di guardare con nostalgia a quel passato. La Giunta comunale di Termoli ha approvato, il 12 settembre 2025, la delibera n. 198 che dà mandato alla predisposizione del Piano comunale dei Trabucchi: un atto che non è mera burocrazia, ma che segna l’avvio di un percorso di tutela e rilancio.

Un patrimonio sospeso tra passato e futuro

La parola “trabucco” evoca ricordi familiari, racconti tramandati dai pescatori, fotografie che finiscono spesso sulle cartoline turistiche. Eppure, fino a pochi anni fa, la sorte di queste strutture sembrava segnata dal degrado e dall’abbandono. Le concessioni demaniali erano scadute, molte strutture si trovavano in stato di precarietà e altre ancora erano finite in un limbo amministrativo, strette tra la competenza comunale e quella dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale con sede a Bari.

La legge regionale n. 12 del 2020, modificata dalla n. 7 del 2022, ha restituito centralità ai trabucchi molisani, definendoli beni da valorizzare non solo dal punto di vista commerciale e turistico ma anche identitario. Da allora, i Comuni hanno ricevuto la responsabilità di redigere piani specifici per il recupero, la conservazione e persino la costruzione di nuovi trabucchi, purché rispettosi del Piano spiaggia comunale e delle norme ambientali.

“I trabucchi non sono ruderi romantici, sono parte integrante della nostra cultura marinara. Senza un piano serio rischiamo di perderli, o peggio di banalizzarli”, si legge nella delibera

La decisione della Giunta

La delibera approvata individua un percorso chiaro. Al dirigente Ulisse Fabbricatore viene affidato il compito di predisporre il Piano comunale dei Trabucchi con la massima celerità.

Il documento prevede:

la predisposizione di norme tecniche di attuazione;

l’individuazione di tecnici specializzati per la redazione del Piano;

la verifica della possibilità di nuove concessioni;

la copertura delle spese tecniche e amministrative, da definire nel bilancio di previsione 2026;

l’utilizzo di personale interno per la parte preliminare, con incentivi previsti per legge.

Identità, turismo e sviluppo economico

La tutela dei trabucchi non è un’operazione meramente estetica. Significa costruire attorno a essi un progetto di sviluppo turistico ed economico. In Abruzzo e in Puglia, i trabocchi sono già diventati attrattori turistici, trasformati in ristoranti, punti di osservazione, luoghi di eventi culturali. In Molise, la strada è ancora da percorrere, ma le potenzialità sono enormi.

L’obiettivo, dunque, non è solo rinnovare concessioni scadute, ma trasformare i trabucchi in luoghi vivi, capaci di attrarre visitatori e di raccontare la storia marinara attraverso esperienze autentiche: visite guidate, laboratori didattici, degustazioni di pesce fresco pescato con le stesse reti tradizionali.

Le sfide aperte

Non mancano, tuttavia, le difficoltà. Ogni intervento sui trabucchi deve fare i conti con normative ambientali stringenti, con i vincoli paesaggistici e con i costi di manutenzione. Il legno, esposto alla salsedine, richiede restauri costanti, e non sempre i privati concessionari hanno le risorse per affrontarli.

Il Comune, attraverso il Piano, dovrà trovare un equilibrio: concedere nuove autorizzazioni senza snaturare i trabucchi in strutture puramente commerciali, tutelare l’autenticità senza bloccare l’innovazione, coinvolgere privati e associazioni in un progetto condiviso.