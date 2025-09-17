Termoli tra le finaliste per “Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2027”: un sogno che prende forma

TERMOLI. È ufficiale: Termoli è tra le quattro città finaliste che si contenderanno il titolo di Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2027, prestigioso riconoscimento promosso dal Ministero della Cultura per rilanciare il patrimonio creativo nazionale. Il progetto “Traiettorie contemporanee” ha convinto la giuria presieduta da Lorenza Baroncelli, distinguendosi per visione, radicamento territoriale e capacità di innovazione.

Insieme a Termoli accedono alla fase finale Alba (CN) con “Le fabbriche del vento”, Foligno (PG) in rete con Spoleto con “Foligno-Spoleto in Contemporanea” e Pietrasanta (LU) con “Essere arte. O dell’umanità dell’arte”. Le audizioni pubbliche si terranno il 16 ottobre 2025 a Roma, nella sede del Ministero in via del Collegio Romano. Ogni città avrà sessanta minuti per presentare il proprio dossier e dialogare con la giuria.

La proclamazione della vincitrice è attesa entro il 30 ottobre: in palio, un finanziamento di un milione di euro per realizzare il programma proposto.

“Traiettorie contemporanee” è molto più di una candidatura: è il frutto di un percorso condiviso, costruito attorno al prestigio del Premio Termoli – istituito nel 1955 e diventato riferimento nazionale per l’arte contemporanea – e alle nuove sfide di un territorio che guarda al futuro. Il concept si articola lungo due assi simbolici: il parallelo 42° che unisce il mare ai tratturi, e il meridiano 15° che collega l’eredità industriale alle nuove economie digitali e circolari.

Su queste coordinate prende vita un programma multidisciplinare con oltre trenta iniziative, dalle arti visive alla danza, dalla musica al teatro, sostenuto da più di quaranta partner tra enti, associazioni, scuole e università.

Durante la presentazione ufficiale sulla Scalinata del Folklore, la comunità termolese ha risposto con entusiasmo, sottolineando il carattere corale della candidatura. Il video promozionale, firmato da Tudor Laurini (Klaus) e Wanderlust Vision Studio, ha restituito l’immagine di una città dinamica, capace di coniugare tradizione e innovazione.«Questa candidatura è un’opportunità di crescita culturale che deve coinvolgere tutti», ha dichiarato il sindaco Nico Balice. Paolo De Matteis Larivera, presidente della Fondazione Macte, ha invece sottolineato «la trasparenza e la partecipazione come valori fondanti del dossier».



Ora lo sguardo è rivolto all’audizione del 16 ottobre: un passaggio decisivo che potrebbe consegnare a Termoli un titolo storico e aprire una nuova stagione per l’arte contemporanea in Molise.