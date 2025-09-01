Terreni occupati per il raddoppio ferroviario, Rfi vince in Consiglio di Stato

CAMPOMARINO. Impugnano i provvedimenti di occupazione dei terreni a Campomarino, sul tracciato del raddoppio ferroviario, ma i giudici amministrativi danno ragione a Rfi.

La recente sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, rappresenta un passaggio cruciale nel delicato equilibrio tra sviluppo infrastrutturale e tutela dei diritti dei cittadini, in particolare nel contesto del raddoppio ferroviario della tratta Termoli–Ripalta, parte integrante del progetto Pescara–Bari incluso nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il caso ha coinvolto due cittadini di Campomarino che hanno impugnato una serie di atti amministrativi emessi da Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), tra cui il decreto di occupazione urgente del 2022, l’avviso di immissione in possesso e l’ordinanza commissariale n. 3/2021, sostenendo che tali provvedimenti fossero viziati da illegittimità per la presunta assenza dell’Intesa Stato–Regione, ritenuta dai ricorrenti condizione imprescindibile per la validità della variante urbanistica e della dichiarazione di pubblica utilità.

Tuttavia, il Consiglio di Stato ha confermato integralmente la decisione del Tar Lazio, dichiarando il ricorso inammissibile per tardività e infondato nel merito. Secondo i giudici, la mancata Intesa non costituisce un vizio tale da determinare la nullità degli atti impugnati, ma semmai un vizio procedurale che avrebbe dovuto essere contestato entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza commissariale. Inoltre, la sentenza evidenzia come l’intero iter approvativo del progetto sia stato preceduto da una Conferenza di Servizi regolarmente convocata, alla quale hanno partecipato tutti gli enti competenti, inclusa la Regione Molise, che ha espresso parere favorevole con prescrizioni. Questo elemento è stato ritenuto sufficiente a garantire la legittimità del procedimento, anche in assenza di una formale Intesa.

Dal punto di vista tecnico-giuridico, la pronuncia si inserisce in una linea interpretativa che tende a privilegiare la funzionalità e l’efficienza dell’azione amministrativa, soprattutto quando finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche strategiche. Il raddoppio ferroviario, infatti, è considerato di rilevanza nazionale e mira a potenziare la mobilità sostenibile e ridurre i tempi di percorrenza lungo l’asse adriatico. In questo contesto, la sentenza assume anche una valenza politica, riaffermando il principio secondo cui l’interesse pubblico può prevalere, entro certi limiti e nel rispetto delle garanzie procedurali, sugli interessi individuali.