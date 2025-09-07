“Traiettorie contemporanee”: la sfida di una intera città

TERMOLI. Una scalinata del Folklore che seppur in un sabato, il primo di settembre, affollato di eventi e con la coda estiva, ha radunato decine e decine di persone per la presentazione del video ufficiale di “Traiettorie contemporanee”, la candidatura della città di Termoli a capitale dell’Arte contemporanea 2027.

Un progetto partito da lontano, che mira a voler rappresentare la perfetta sintesi tra il passato glorioso che ha visto nel Premio Termoli un caposaldo a livello nazionale e le sfide del futuro.

La serata, condotta da Regina Cosco, ha visto avvicendarsi sul palco il sindaco Nico Balice, Paolo De Matteis Larivera, Caterina Riva, Gianfranco De Gregorio, Giuseppe Terone e Franca Sciarretta, questi ultimi due nel ruolo di lettori, più esibizioni artistiche, fino al momento di svelare il filmato. Sulla scalinata presente una larga rappresentanza dell’amministrazione.

In 5 minuti si rappresenta il senso di una comunità per le “Traiettorie contemporanee”.

Dopo la presentazione ufficiale del dossier, il Comune di Termoli e la Fondazione Macte hanno scelto di portare la proposta tra la gente con un evento pubblico alla Scalinata del Folklore.

A curare il video è stato Tudor Laurini “Klaus”, popolare content creator e musicista, insieme allo Studio Wanderlust Vision di Milano.

Un’ondata di entusiasmo sta attraversando le strade di Termoli in questi giorni, con i giovani termolesi che non nascondono la propria emozione per la presenza in città di Tudor Laurini, meglio conosciuto come “Klaus”, il celebre content creator e musicista che ha conquistato centinaia di migliaia di persone sui social media.

Un luogo simbolico e aperto, scelto per condividere con la cittadinanza lo spirito e i contenuti di una sfida che ambisce a proiettare Termoli su una scena nazionale e internazionale. «La candidatura non è solo un riconoscimento per la città – ha dichiarato il sindaco Nico Balice – ma un’opportunità di crescita culturale che deve coinvolgere tutti i cittadini».

A dare voce al percorso intrapreso anche il presidente della Fondazione Macte, Paolo De Matteis Larivera, che ha parlato di trasparenza e partecipazione come pilastri dell’iniziativa: «Il nostro progetto nasce dal territorio e deve tornare al territorio, attraverso il coinvolgimento attivo di tutti gli attori locali», trasformando l’illustrazione del dossier in un’esperienza collettiva, capace di emozionare e stimolare riflessioni.

Il progetto “Traiettorie Contemporanee” si fonda su una narrazione simbolica che lega il parallelo 42° est-ovest, ponte ideale tra tratturi appenninici e mare, al meridiano 15° nord-sud, che connette l’eredità industriale e le periferie con le trasformazioni digitali e l’economia circolare. Su questi assi immateriali si sviluppano oltre trenta iniziative multidisciplinari, dalle arti visive alle performance, dal cinema al teatro, dalla musica alla danza, ideate con il contributo di più di quaranta enti e associazioni, università, giovani artisti e studenti delle scuole locali.

Non si tratta quindi di un progetto calato dall’alto, ma di un percorso corale che intende restituire al territorio la sua identità, reinterpretata in chiave contemporanea. Le radici storiche affondano nel Premio Termoli degli anni Cinquanta e nella collezione custodita al Macte, che annovera nomi come Accardi, Turcato e Schifano, ma lo sguardo è rivolto al futuro e a un orizzonte internazionale che vede già attive collaborazioni con Pordenone, designata Capitale Italiana della Cultura 2027, e con paesi come Albania e Croazia, attraverso residenze artistiche, rassegne audiovisive e itinerari euro-adriatici.

Con “Traiettorie Contemporanee” Termoli prova a scrivere una pagina nuova della sua storia, aprendo alla partecipazione e alla possibilità che il contemporaneo diventi patrimonio quotidiano della comunità.