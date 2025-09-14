Trasporto locale, da lunedì tornano autobus scolastici e orari invernali

TERMOLI. Ultimo giorno prescolastico in città e, come da calendario, anche ultimo giorno per le corse estive della Gtm sul trasporto locale a Termoli.
Da domani, infatti, entreranno in vigore gli orari invernali, con le ultime corse ordinarie all’ora di cena, a seconda delle linee. Non ci saranno più collegamenti per porto e lungomare Nord, oltretutto.
Invece, saranno ripristinati tutti gli autobus scolastici, che cessano il servizio in corrispondenza con l’ultima campanella dell’anno didattico.
Quindi, stasera ultime partenze notturne per i quartieri periferici, con gli orari festivi, vista la giornata domenicale.