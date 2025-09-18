“Trignina”, Della Porta e Sigismondi (FdI): «Priorità a sicurezza e potenziamento»

MOLISE. “La messa in sicurezza e il potenziamento della strada statale Trignina, infrastruttura di collegamento tra Abruzzo, Molise e Campania e asse viario fondamentale per le aree interne, rappresentano dal primo giorno di legislatura una delle priorità della nostra attività parlamentare.

Sin dall’inizio abbiamo preso parte a momenti di confronto con i sindaci e con i rappresentanti di Anas, portando le criticità della strada all’attenzione del Parlamento attraverso la presentazione di una nostra interrogazione.

Riteniamo indispensabile proseguire il lavoro insieme ai sindaci che, anche in questi giorni e purtroppo a seguito di nuovi tragici incidenti, stanno manifestando con forza la loro preoccupazione e chiedendo urgenti interventi per la sicurezza della Trignina.

Per questo motivo abbiamo promosso un nuovo momento di confronto con il governo nazionale. Martedì 30 settembre si terrà un incontro al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a Roma con il sottosegretario alle Infrastrutture Antonio Iannone, che ringraziamo sin d’ora per la disponibilità.

Abbiamo, inoltre, invitato a partecipare all’incontro l’assessore alle Infrastrutture della Regione Abruzzo, Umberto D’Annuntiis, l’assessore alle Infrastrutture della Regione Molise, Michele Marone, e una delegazione di sindaci abruzzesi e molisani.

L’obiettivo è costruire un impegno comune e condiviso per affrontare in maniera concreta le criticità della Strada Statale Trignina, un’arteria strategica per le aree interne e per lo sviluppo economico dei nostri territori.”

Così, in una nota congiunta, i senatori abruzzese e molisano di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi e Costanzo Della Porta.