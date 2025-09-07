Turismo all’aria aperta e presenze tutto l’anno

TERMOLI. A Termoli il turismo in camper sta vivendo una stagione significativa. L’area “Marina di San Pietro”, con sessanta piazzole a due passi da Rio Vivo, ha registrato oltre 5.000 soste dall’inizio dell’anno.

Non si tratta di un passaggio veloce: molti camperisti arrivano da Firenze e Romagna per fermarsi, scoprire il borgo antico, gustare il brodetto e imbarcarsi per le Tremiti. L’accoglienza funziona e l’esperienza convince, al punto che Termoli inizia a diventare rotta fissa sull’Adriatico. Un turismo sostenibile, capace di portare presenze e vitalità alla città anche fuori stagione.