Turismo balneare al crepuscolo, nei lidi bagnini obbligatori sino a domenica prossima

TERMOLI. Con l’equinozio d’autunno che cade lunedì sera, non è quella di oggi l’ultima domenica dell’estate in senso canonico, ma col riavvio dell’anno scolastico previsto per domani, è chiaro che gran parte del sipario cala già oggi sulla stagione balneare.
Siamo a metà settembre e di movimento ancora ce n’è, senza dubbio, così come i turisti in visita al borgo antico non mancano affatto.
Secondo le norme del Mit, i lidi balneari dovranno garantire la presenza del bagnino sulla spiaggia sino a domenica prossima, qualora volessero restare aperti. Una prescrizione che a inizio estate non era stata vista di buon grado dalle associazioni di categoria.
Vedremo quali saranno le scelte dei concessionari demaniali locali, certo si va sempre più verso una stagione allungata che approdi all’autunno, ma serve sempre una diversa cultura dell’accoglienza e di organizzazione dei servizi.
L’obiettivo è quello di attrarre soprattutto coloro che prediligono mesi come settembre e anche ottobre, ma sulla leva balneare occorre fare diverse riflessioni, per incentiva all’apertura di lungo periodo, nel solco del programma “Mare d’Inverno’, che comunque prevede che chi volesse potrebbe sempre accogliere bagnanti.
Discorsi che si intersecano con le battaglie sulle riforme delle concessioni, che pesano come un macigno su ogni ipotesi di diversa programmazione.