Turista disabile in difficoltà, scatta la solidarietà

TERMOLI. Una testimonianza diretta di come si debba essere a disposizione di chi ha necessità.

Non poteva concludersi in modo migliore, nel weekend scorso, la vicenda di una turista disabile di Terni, in vacanza nella nostra cittadina termolese. A causa di un disguido, non le era stata confermata la prenotazione presso una nota struttura ricettiva sul lungomare nord di Termoli. Si è messa alla ricerca di un alloggio, in particolare di una struttura accessibile alle persone in sedia a rotelle, ed era ormai abbondantemente passata la mezzanotte quando, in uno stato di confusione e disperazione, ha chiesto ospitalità presso un noto hotel del centro, nei pressi della stazione di Termoli. Sebbene la struttura fosse in fase di ristrutturazione e non ancora adeguata all’accoglienza di persone in carrozzina, il portiere in servizio ha preso a cuore la situazione. Non potendo accogliere la turista, si è attivato per aiutarla nella ricerca di una sistemazione idonea e disponibile per un check-in notturno, fornendo anche mezzi e assistenza adeguata.

La vicenda ha avuto un lieto fine grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco e del taxi locale Tuk Tuk, che hanno prelevato la donna e, con la sua sedia a rotelle elettrica, l’hanno accompagnata presso un’altra struttura, alla periferia Sud.

Un episodio che accende i riflettori non solo sul problema delle barriere architettoniche, ma anche su un aspetto sociale fondamentale: il dovere civico di non restare indifferenti di fronte a chi si trova in difficoltà.