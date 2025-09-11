Turnover: Leonardo Di Pierno e Vincenzo Bazzurri alla guida delle compagnie Carabinieri di Termoli e Larino

CAMPOBASSO. Nella mattinata odierna, il prefetto di Campobasso, Michela Lattarulo, ha incontrato presso il Palazzo del Governo il comandante provinciale dell’Arma, colonnello Luigi Di Santo, insieme ai vertici delle compagnie Carabinieri di Termoli e Larino, interessati dai recenti avvicendamenti.

In tale occasione, il prefetto ha espresso sentiti ringraziamenti al tenente colonnello Alessandro Vergine e al maggiore Christian Cosma Damiano Petruzzella per l’impegno profuso al servizio della comunità e per i significativi risultati conseguiti.

Ha inoltre rivolto i migliori auguri al tenente Leonardo Di Pierno e al capitano Vincenzo Bazzurri, che nei prossimi giorni assumeranno rispettivamente il comando della compagnia Carabinieri di Termoli e di quella di Larino. Il prefetto ha sottolineato l’importanza della consolidata collaborazione interistituzionale con il comando provinciale e la profonda fiducia che la collettività ripone nei presidi territoriali dell’Arma.