Ultimo weekend d’estate: sole e giornate miti prima dell’autunno

TERMOLI. L’estate si congeda lentamente, lasciando spazio a giornate tiepide e luminose, perfette per godersi gli ultimi attimi di sole prima dell’arrivo dell’autunno. Questo fine settimana, 20 e 21 settembre 2025, regala ancora temperature miti e cieli sereni, ideali per chi vuole trascorrere il tempo all’aperto tra passeggiate lungo la costa, borghi storici e colline.

Sabato si prospetta una giornata soleggiata con punte fino a 27°C, ideale per chi desidera una pausa dal tran-tran quotidiano, magari concedendosi un caffè all’aperto o una passeggiata tra la natura ancora estiva. Domenica qualche nuvola leggera potrebbe fare capolino, ma senza compromettere il clima gradevole: un momento perfetto per respirare aria fresca, scoprire scorci panoramici o semplicemente godersi la quiete delle ore pomeridiane.

L’autunno meteorologico entrerà ufficialmente lunedì 22 settembre, seguito dall’equinozio del 23 settembre, segnando l’inizio della stagione delle foglie che cambiano colore e delle giornate più corte. Ma per ora, l’atmosfera resta sospesa tra luce calda e brezza leggera, offrendo un piccolo regalo a chi vuole assaporare gli ultimi frammenti d’estate.

Un weekend da vivere con lentezza, tra piccoli piaceri all’aperto e scorci ancora estivi, prima che la nuova stagione prenda il sopravvento, trasformando il paesaggio e il ritmo della vita quotidiana.