“Un infermiere in classe”: firmata la convenzione

CASACALENDA. Un nuovo ponte tra scuola e sanità è stato costruito ieri mattina presso l’Istituto Omnicomprensivo Statale “Silvio Di Lalla” di Casacalenda, dove è stata ufficialmente sottoscritta la convenzione “Un infermiere in classe”. L’accordo, promosso dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Campobasso-Isernia, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale del Molise, segna l’avvio di un progetto innovativo di educazione alla salute rivolto agli studenti.

Alla firma hanno preso parte la dirigente scolastica Filomena Giordano, la direttrice dell’Ufficio Scolastico Regionale Maria Chimisso e la presidente dell’Opi Molise Mariacristina Magnocavallo. L’iniziativa, sostenuta anche da FIMe e fondata sulle linee guida nazionali Fnopi, mira a valorizzare il ruolo strategico dell’infermiere scolastico come figura di riferimento per la prevenzione, la promozione di stili di vita sani e il supporto alla comunità educativa.

Il progetto prevede l’ingresso di personale infermieristico qualificato nelle scuole di ogni ordine e grado, con attività di formazione, informazione e sensibilizzazione. Gli studenti saranno accompagnati in un percorso che li avvicinerà alle professioni sanitarie, con particolare attenzione al ruolo dell’infermiere, professionista centrale per la salute della persona, della famiglia e della comunità.

“Un infermiere in classe” non si limita all’assistenza: diventa strumento di consapevolezza, inclusione e cittadinanza attiva. Un’occasione per rafforzare il rapporto tra scuola e mondo infermieristico, trasmettendo ai giovani i valori che contraddistinguono la professione: assistenza, competenza e responsabilità.

L’esperienza, avviata a Casacalenda, rappresenta un modello replicabile su scala regionale. L’ambizione è quella di rendere strutturale la presenza dell’infermiere nella scuola, trasformando l’ambiente scolastico in un presidio civico e culturale capace di educare alla salute e formare cittadini consapevoli.