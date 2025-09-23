“Un libro per la Lilt”: la solidarietà volta pagina

TERMOLI. A Termoli prende vita il “Mercatino del Libro”, iniziativa solidale promossa dalle lettrici del gruppo di libroterapia della Lilt Campobasso, coordinato dalla psicologa Marianna D’Aulerio.

Il progetto nasce dall’esperienza del servizio di libroterapia e si amplia con l’obiettivo di sostenere le pazienti oncologiche attraverso la raccolta fondi. Lo slogan scelto, “Un libro per la Lilt. Leggere fa bene, donare ancora di più”, racchiude il cuore dell’iniziativa: mettere in circolo libri nuovi o usati, donati dalla cittadinanza, per offrire loro una nuova casa e, al tempo stesso, contribuire a una causa concreta.

Il ricavato del mercatino sarà interamente devoluto alla Lilt e destinato all’acquisto di parrucche e turbanti da offrire gratuitamente alle pazienti oncologiche che ne faranno richiesta.

Non si tratterà di una vendita commerciale: con una semplice offerta minima, sarà possibile scegliere 2 o 3 libri, tra titoli dedicati all’infanzia, all’adolescenza e all’età adulta. L’iniziativa, oltre al valore benefico, promuove il riuso, la sostenibilità ambientale e l’accesso alla lettura per fasce di popolazione meno avvantaggiate.

Per contribuire, è possibile donare libri nuovi o usati in ottimo stato, consegnandoli alla sede Lilt di via del Molinello 1 a Termoli, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12.

I volumi raccolti saranno donati senza alcuna percentuale sulla loro vendita e, se invenduti, resteranno a disposizione della Lilt per future iniziative.