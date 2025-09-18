UniMol, al via le iscrizioni ai Master per innovazione e sostenibilità

CAMPOBASSO. L’Università del Molise ha aperto le iscrizioni per l’accesso a due Master di secondo livello programmati per l’anno accademico 2025-2026.

Il Master in “Innovazione e gestione delle risorse pubbliche” offre competenze aggiornate e approfondite nell’ambito della gestione delle risorse pubbliche, con l’obiettivo di formare figure qualificate, pronte a operare sia nelle pubbliche amministrazioni, sia nelle società pubbliche, sia nel mondo del lavoro privato.

Il Master in “Governance e sostenibilità per le montagne italiane” approfondisce conoscenze su progettazione, gestione e monitoraggio di progetti regionali, nazionali e internazionali, concentrandosi sulla valorizzazione e tutela delle filiere produttive delle cosiddette terre alte.

Entrambi i corsi, tramite l’iniziativa “PA 110 e lode”, sono aperti ai dipendenti pubblici, che possono iscriversi a condizioni agevolate grazie al Protocollo d’intesa tra Funzione pubblica e Unimol. Il termine per la presentazione delle domande scade il 15 ottobre 2025.