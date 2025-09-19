Unione dei Comuni, si cerca l’intesa sull’igiene urbana

BASSO MOLISE. Igiene urbana: i sindacati sollecitano un incontro urgente sul nuovo bando e sui contratti applicati. Le organizzazioni sindacali Uiltrasporti Molise, Fp-Cgil, Fisascat e Fit-Cisl Abruzzo/Molise hanno formalmente reiterato la richiesta di convocazione di un incontro urgente con l’Unione dei Comuni del Basso Biferno e le Amministrazioni comunali coinvolte, in merito al nuovo bando di gara per il servizio di igiene urbana. Al centro della richiesta vi è la necessità di garantire l’applicazione del contratto collettivo nazionale maggiormente coerente con le mansioni svolte dagli operatori del settore, ovvero il CCNL FISE/Assoambiente.

I sindacati denunciano infatti una situazione di forte disomogeneità: attualmente, per lo stesso tipo di attività, vengono applicati sia il CCNL FISE/Assoambiente che il CCNL Multiservizi, generando gravi disparità di trattamento economico e normativo tra i lavoratori. Appello alla clausola sociale e alla normativa sugli appalti: le sigle sindacali richiamano l’attenzione sulla necessità di rispettare la clausola sociale e la normativa vigente in materia di appalti pubblici, chiedendo che l’applicazione del contratto FISE/Assoambiente venga inserita come requisito vincolante nel nuovo bando. La mancata armonizzazione contrattuale ha già dato origine a vertenze e contenziosi, e i sindacati avvertono che, in assenza di una convocazione tempestiva, saranno costretti ad attivare le procedure di raffreddamento e conciliazione previste dalla legge.

La comunicazione è stata inviata alla società Impregico S.r.l., attuale gestore del servizio, all’Unione dei Comuni del Basso Biferno e, per conoscenza, ai Comuni di Guglionesi, Portocannone, Petacciato, San Giacomo degli Schiavoni, Montecilfone, Ururi, Larino, Montenero di Bisaccia e Campomarino. La nota è sottoscritta da Uiltrasporti Molise, dai rappresentanti territoriali di Fit-Cisl, Fp Cgil e Fisascat, a testimonianza di una mobilitazione sindacale ampia e condivisa.