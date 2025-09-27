Università: 315 i posti letto finora richiesti attraverso il bando Pnrr in Molise

CAMPOBASSO. Presentate richieste per realizzare 315 posti letto a prezzo calmierato in Molise grazie al bando Housing del Ministero dell’Università e della Ricerca, finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con uno stanziamento totale di 1 miliardo e 200 milioni di euro.

Nello specifico a Campobasso sono pervenute candidature per 251 posti letto e ad Isernia per 64 posti letto. Il bando è ancora aperto ed è possibile presentare domanda di partecipazione.

A livello nazionale le candidature ammontano a 60.300 posti letto. Nella gestione del bando il Mur ha avuto anche il supporto e l’assistenza tecnica di Cassa Depositi e Prestiti.

“L’investimento sull’housing universitario rappresenta una misura fondamentale di equità sociale e una leva strategica per garantire il diritto allo studio. Così rafforziamo l’attrattività del nostro sistema universitario e assicuriamo che il merito non venga penalizzato a causa delle difficoltà economiche delle famiglie”.

Così il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. “La partecipazione in Molise al bando rappresenta un impegno concreto per il futuro del Paese e per la competitività del nostro sistema universitario”, conclude.