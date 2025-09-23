Ururi investe sul futuro: nuova mensa scolastica e palestra comunale rinnovata

URURI. Due interventi strategici per la crescita e il benessere della comunità sono stati annunciati oggi dal sindaco Avv. Laura Greco: la costruzione di una nuova mensa scolastica e la ristrutturazione completa della palestra comunale.

I progetti, frutto di un dialogo costante con famiglie, studenti e personale scolastico, mirano a migliorare concretamente la qualità della vita e dell’educazione nel territorio. La nuova mensa sarà uno spazio moderno e sicuro, pensato per offrire pasti sani e di qualità ai bambini, favorendo al contempo momenti di socialità e benessere.

Parallelamente, la palestra comunale – da tempo bisognosa di interventi strutturali – sarà completamente rinnovata. Il progetto prevede impianti sportivi all’avanguardia, ambienti più funzionali e accessibili, e una vocazione polivalente: ospiterà attività scolastiche, eventi sportivi e iniziative aperte alla cittadinanza.

«Questi investimenti non sono semplici opere edilizie – ha dichiarato la sindaca – ma scelte di valore che parlano di futuro, di educazione e di comunità.»

Un segnale forte, dunque, di attenzione alle nuove generazioni e alla coesione sociale, che conferma l’impegno dell’amministrazione nel costruire una Ururi più inclusiva, dinamica e attenta ai bisogni reali.