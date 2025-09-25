Variante al Piano regolatore di Termoli in Terza commissione

CAMPOBASSO. Presieduta dal presidente Roberto Di Baggio, si è riunita nel pomeriggio di ieri la Terza Commissione permanente.
I Commissari, nell’ambito della trattazione del punto all’ordine del giorno relativo alla “Variante al vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Termoli per la riclassificazione urbanistica di una porzione di mq 17.160 della particella n. 11 del foglio n. 2, di proprietà delle Germane Ferrante [DGR n. 13/2025]”, hanno audito i tecnici dei Servizi regionali:
- Pianificazione e gestione territoriale e paesaggistica – tecnico delle costruzioni
- Tutela e Valutazioni Ambientali – Fitosanitario
L’esame del punto continuerà nelle prossime sedute dalla Commissione.
L’organo consiliare, poi, organizzando i lavori per lo svolgimento delle indagini conoscitive che è chiamato a condurre per conto del Consiglio regionale sul:
- “Percorso di ascolto degli stakeholders coinvolti nel processo di istituzione del Parco nazionale del Matese”
- “Qualità dell’aria nell’area della Piana di Venafro”
ha programmato una serie di audizioni con i soggetti istituzionali e con i portatori di interesse interessati.