Verso il bilancio 2026: tra Pnrr, riscossione e gestione del patrimonio

TERMOLI. Un documento che fissa la rotta, traccia le priorità e chiama in causa tutti i settori dell’amministrazione comunale. Con la delibera di Giunta n. 191 del 4 settembre 2025, il Comune di Termoli ha approvato l’atto di indirizzo per la predisposizione del bilancio di previsione 2026-2028, primo passaggio fondamentale di un percorso che dovrà portare all’approvazione entro la fine dell’anno.

Il nuovo iter è stato introdotto dal Ministero dell’Economia con un decreto del luglio 2023, prevede tempi più stringenti e procedure più chiare: entro il 15 settembre il responsabile finanziario trasmetterà un bilancio tecnico ai vari servizi comunali, che avranno tempo fino al 5 ottobre per proporre modifiche o integrazioni. In assenza di risposte, gli stanziamenti predisposti rimarranno validi.

Patrimonio e servizi ai cittadini

Uno dei capitoli più significativi riguarda la gestione del patrimonio comunale. L’obiettivo è duplice: valorizzare ciò che il Comune possiede per aumentarne la redditività e ridurre al minimo le spese passive, come gli affitti di immobili esterni. Previsto anche un potenziamento della manutenzione, per garantire efficienza e sicurezza.

Sul fronte dei servizi a domanda individuale (mense, trasporti, asili nido e simili), la linea è quella della continuità: mantenere la stessa copertura dei costi dello scorso anno, con eventuali ritocchi solo in caso di aumenti effettivi dei servizi.

Lotta agli insoluti e gestione delle entrate

Il tema della riscossione è uno dei più delicati. La Giunta indica chiaramente la strada: ridurre i rischi di insoluti, far coincidere sempre di più l’utilizzo di un servizio con il suo pagamento, rafforzare le politiche di recupero crediti e valutare la possibilità di internalizzare la gestione di tasse locali come Imu e Tari. In prospettiva, si guarda anche alla cessione dei crediti non più esigibili, per alleggerire i bilanci da poste ormai irrecuperabili.

Personale e spese correnti

Sul versante del personale comunale, l’indirizzo è quello di coprire il turn over con nuove assunzioni mirate, prevedendo anche eventuali incrementi di posti dove necessario. Una parte delle risorse sarà destinata alla contrattazione decentrata e alla formazione triennale del personale.

La voce dei consumi intermedi, invece, dovrà rimanere invariata o ridursi, puntando su una migliore programmazione degli acquisti. Per lavori, beni e servizi, la Giunta suggerisce di ricorrere ad accordi quadro, strumento che permette di avere più flessibilità e rapidità nell’utilizzo delle risorse.

Investimenti e Pnrr

Il bilancio guarda con attenzione anche agli investimenti, soprattutto quelli legati al Pnrr, che dovranno rispettare i cronoprogrammi di spesa già definiti. Ogni nuovo progetto sarà accompagnato da una valutazione precisa dei costi di gestione e manutenzione, per evitare di creare opere senza copertura finanziaria per il loro funzionamento.

Dal 2026, inoltre, saranno quantificati gli oneri correnti derivanti dai progetti già finanziati con fondi Pnrr, così da avere un quadro realistico e sostenibile della spesa futura.

Spese sotto la lente

Un passaggio chiave riguarda la mappatura della spesa. Le uscite saranno distinte tra obbligatorie e discrezionali, ma anche tra ricorrenti e straordinarie. Questa distinzione permetterà di intervenire in caso di squilibri, privilegiando sempre le funzioni fondamentali dell’ente.

Le previsioni di bilancio dovranno superare il semplice criterio “storico” degli anni precedenti, basandosi piuttosto sulle reali capacità di impegno e sull’analisi dei bisogni concreti. Eventuali aumenti saranno giustificati solo da nuovi servizi o dall’incremento dei costi reali.

Indicatori e controlli

Per garantire trasparenza e concretezza, la Giunta ha fissato alcuni indicatori minimi di performance finanziaria: almeno il 70% delle risorse stanziate dovrà essere effettivamente accertato e impegnato, il 60% dovrà trasformarsi in incassi reali, e i residui passivi dovranno essere smaltiti per almeno il 70%. Anche i pagamenti seguiranno criteri stringenti: 10/12 delle spese continuative e almeno il 70% di quelle non continuative dovranno essere evase nei tempi previsti.