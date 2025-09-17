Vescovo e delegazione diocesana al Giubileo dei Fedeli

TERMOLI. La Diocesi di Termoli-Larino ha partecipato con profonda intensità al Giubileo Regionale di Tutti i Fedeli, celebrato ieri sera, martedì 16 settembre, alle ore 18:30 presso la Basilica Minore dell’Addolorata di Castelpetroso. Guidati dal vescovo Claudio Palumbo e accompagnati dall’Azione Cattolica, numerosi fedeli provenienti da Termoli e dal territorio diocesano hanno vissuto un momento di incontro e di fede che ha abbracciato l’intero popolo di Dio, chiamato a vivere l’esperienza giubilare come cammino di conversione e rinnovamento interiore.

Il Giubileo ha coinvolto sacerdoti, religiosi e laici in un’unica comunità ecclesiale, sottolineando come la centralità della fede illumini l’agire umano, favorisca la coesione sociale e sostenga il servizio al bene comune. In un clima di devozione mariana e comunione spirituale, la celebrazione ha rilanciato il valore della testimonianza cristiana come forza generativa per il territorio.

I partecipanti, partiti da Piazza del Papa a Termoli alle ore 15, hanno condiviso un pellegrinaggio che ha unito spiritualità, tradizione e senso di appartenenza, rafforzando il legame tra le diocesi molisane e riaffermando il ruolo della fede come fondamento della vita comunitaria.